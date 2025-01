Kena: l'imperdibile offerta da 4,99€ è disponibile solo per pochissime ore

A partire dal 3 gennaio 2025, Kena Mobile ha ritirato dal mercato la sua offerta 4,99 Smart 100, un piano tariffario molto apprezzato.

Tuttavia, non c’è da disperare, perché lo stesso giorno è stata reintrodotta l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, sempre al prezzo di 4,99 euro al mese. È importante sottolineare che, a differenza della precedente offerta, questa volta il primo rinnovo non è gratuito: si paga subito.

Offerta Kena 4,99 Flash 100 Online: come si attiva

Questa nuova versione “Flash” offre ai nuovi clienti la stessa combinazione generosa di minuti illimitati per le chiamate nazionali, 200 SMS e ben 100 Giga di traffico dati in 4G. Il tutto, ad ogni rinnovo, sempre al prezzo di 4,99 euro. Per promuovere questo ritorno, il sito web di Kena mostra un banner che mette in risalto l’attivazione gratuita della SIM e la sua spedizione a domicilio senza costi aggiuntivi.

L’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online è disponibile per un periodo limitato: sul sito ufficiale è presente un conto alla rovescia che indica la scadenza alle ore 10 del 9 gennaio. Un dettaglio da tenere a mente è che l’addebito mensile viene effettuato sul credito residuo. L’attivazione della SIM e la SIM card stessa sono completamente gratuite; l’unica spesa iniziale richiesta è una ricarica di 5 euro, che copre il primo mese di abbonamento e lascia un piccolo credito residuo di 0,01 euro.

Per accedere a questa offerta, è necessario effettuare la portabilità da specifiche compagnie quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri operatori virtuali, ad eccezione di Ho Mobile e Very Mobile. Un’ulteriore novità è che dall’autunno scorso, per la verifica dell’identità durante l’attivazione della SIM online, oltre al tradizionale video selfie, l’utente può utilizzare anche lo SPID. Infine, è bene ricordare che l’ascolto della segreteria telefonica e i servizi SMS “Lo Sai” e “Chiama Ora” sono inclusi gratuitamente in tutte le offerte Kena.