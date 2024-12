Iliad festeggia il nuovo anno con l'offerta Flash 210 2025: come attivarla

Iliad, a partire dal 30 dicembre, ha introdotto la nuova offerta Flash 210 2025, disponibile per nuovi ed alcuni già clienti.

Si tratta di una versione aggiornata della precedente Iliad Flash 210, che mantiene inalterati sia i contenuti che il prezzo di 9,99 euro al mese.

Per richiedere l’offerta Iliad Flash 210 2025 basta cliccare su questo link: vi ricordiamo oltretutto il costo di 9,99 euro per l’attivazione della SIM.

Offerta Iliad Flash 210 2025: cosa include

L’originale tariffa Flash 210 era stata lanciata il 12 dicembre come offerta natalizia, sostituendo la passata Giga 180 che offriva 180 Giga di traffico dati in 5G allo stesso costo mensile. Questa promozione è stata valida fino alle ore 14 del 30 dicembre, venendo poi sostituita dalla nuova offerta Iliad Flash 210 2025, che resterà attivabile fino alle ore 17 del 16 gennaio, salvo ulteriori proroghe.

Iliad Flash 210 2025 mantiene minuti illimitati, SMS illimitati e 210 Giga di traffico internet in 5G. L’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che per i già clienti che decidono di effettuare un cambio di piano attraverso la procedura di upgrade. Con questa aggiunta il catalogo si arricchisce ulteriormente, affiancando la Giga 120, che include minuti ed SMS illimitati più 120 Giga in 4G e 4G+ a 7,99 euro al mese, e la Giga 250, che si differenzia per i 250 Giga in 5G e per il prezzo di 11,99 euro al mese.

Oltre alle offerte principali, l’operatore continua a proporre soluzioni specifiche come Iliad Domotica, pensata per dispositivi IoT, con 50 minuti, 100 SMS e 200 Mega in 4G e 4G+ a 1,99 euro al mese, e Iliad Voce, con minuti ed SMS illimitati oltre a 40 Mega di traffico dati a 4,99 euro al mese. Infine, non va dimenticata l’offerta Iliad Dati 350, dedicata esclusivamente al traffico internet, che prevede 350 Giga in 4G e 4G+ a 14,99 euro al mese.

Per maggiori informazioni su tutte le offerte Iliad attualmente disponibili, vi suggeriamo come sempre di visitare il sito ufficiale della compagnia.