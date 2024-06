Kellogg's Choco Krave a PREZZO che SPACCA il Web su Amazon (2,79€)

Tuffati in una colazione da re spendendo pochissimo con questa promozione che sta proponendo Amazon da non perdere assolutamente. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello i buonissimi Kellogg’s Choco Krave a soli 2,79 euro, invece che 3,99 euro.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto straordinario del 30% che ti permette di risparmiare tantissimo. Potrai gustarti i buonissimi cereali con ripieno di cioccolato al latte per una partenza mattutina col botto. Questa tra l’altro la confezione da ben 410 grammi e quindi te la potrai godere per oltre 10 giorni.

Kellogg’s Choco Krave: la colazione super a prezzo mini

Non ci sono dubbi, a questo prezzo, una confezione da 410 grammi di Kellogg’s Choco Krave, farebbe felici chiunque. Se ti piace cioccolato al latte allora potrai gustarti i buonissimi cereali con questo straordinario ripieno. Si sciolgono nel latte nel modo giusto, senza spappolarsi e rimanendo cosìcroccanti.

Non solo sono buonissimi ma contengono anche le vitamine del gruppo B e quindi farai una colazione che ti darà una carica eccezionale. Perfetti soprattutto adesso che arriva il grande caldo. Non ci sono coloranti né aromi artificiali. Buonissimi nel latte ma da provare anche nello yogurt.

Fai veloce perché si tratta di una promozione troppo allettante per durare molto. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista i tuoi Kellogg’s Choco Krave da 410 grammi a soli 2,79 euro, invece che 3,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.