Juventus-Napoli: come vederla in streaming dall'estero

Tutto pronto per Juventus-Napoli, una delle partite più attese del Campionato di Serie A TIM 2023/2024. Il fischio d’inizio è programmato per stasera alle ore 20:45. Se sei in viaggio per il ponte dell’Immacolata non preoccuparti. Puoi vedere questa partita e tantissime altre in diretta streaming anche dall’estero senza problemi. Basta attivare NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN sei in grado di aggirare completamente tutti i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming live e on demand. Il metodo è semplice e veloce. Una volta installata l’app multidispositivo sul device dal quale guarderai il match devi collegarti a un server italiano. Lo trovi nella sezione server di NordVPN dove ce ne sono oltre 5900 a tua disposizione, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo.

Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Ecco perché, quando ti trovi all’estero, non ti è possibile collegarti al tuo abbonamento. I blocchi regionali impediscono l’accesso a chiunque si trova fuori dall’area di pertinenza dell’abbonamento sottoscritto. Con NordVPN cambi posizione virtuale e ti assicuri un connessione senza limiti né censure, sempre e ovunque.

Juventus-Napoli: come attivare NordVPN per vederla dall’estero

Per vedere Juventus-Napoli in streaming dall’estero devi seguire alcuni semplici passaggi che, col tempo, diventeranno per te automatici. Ovviamente devi avere NordVPN disponibile. Se ancora non l’hai scaricata, attivala subito a questo link approfittando dell’Offerta di Natale. Oltre al 69% di sconto sul prezzo di listino ottieni anche 3 mesi extra gratuiti.

Avvia l’app di NordVPN. Seleziona un Server Italiano. Attiva la VPN. Torna a DAZN e rifai l’accesso. Guarda la diretta streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.