JBL Wave 300, gli auricolari TWS che con 50€ fanno SOGNARE

Non c'è molto da dire, se hai un budget limitato e ti vuoi portare a casa un paio di auricolari TWS che ne valgano la pena non scegliere un modello diverso dalle JBL Wave 300. Comodi, leggeri e perfetti in tutto e per tutto.

Andati in promozione su Amazon, hai l'occasione di spendere anche poco.

JBL Wave 300: gli auricolari TWS da mettere nelle orecchie

Comodi, come ti dicevo, questi auricolari TWS sono firmati JBL quindi se non vuoi avere dubbi sulla loro qualità ti puoi fidare di questo marchio storico. Disponibili in colorazione nera, si collegati ai tuoi prodotti Android come iOS o di qualunque altro sistema in una sola mossa.

Oltre ad essere stabili, ti faccio sapere che sono anche impermeabili così li indossi anche mentre sei in movimento. Passeggiate, jogging o palestra non sono affatto un problema.

Audio di prima qualità con driver avanzati e microfono integrato così parli e registri note vocali senza problemi. La caratteristica più interessante riguarda la loro batteria. Hai a disposizione 26 ore di utilizzo con il case ma se hai bisogno di qualche minuto in più, sfrutta la ricarica rapida. In 10 minuti contati ottieni un’ora di utilizzo extra.

Insomma: sono economici, di qualità e promossi da chiunque li abbia acquistati.

