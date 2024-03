JBL Wave 100, gli AURICOLARI TWS sotto i 40 EURO da MediaWorld

I JBL Wave 100 TWS sono disponibili oggi da MediaWorld ad un prezzo fuori di testa. I celebri auricolari, nella colorazione avorio, hanno diversi punti di forza tra cui l’autonomia, la semplicità di utilizzo e la comodità.

Oltre al fiore all’occhiello che è la tecnologia proprietaria che esalta i bassi rendendoli più profondi, c’è il prezzo di vendita che scende di ben 20 €. Le piccole cuffie true wireless costano dunque solo 39 €.

I nuovi JBL Wave 100 color avorio sono bellissimi, potenti ed economici

La descrizione di questi auricolari si sintetizzare in tre parole: divertimento, intelligenza e quotidianità. I JBL Wave 100 TWS sono ciò che occorre per passare qualche ora immersi nella musica o magari per effettuare delle chiamate senza dover toccare lo smartphone. Il tutto avviene chiaramente senza fili e con una qualità spropositata, basata sulla tecnologia Deep Bass Sound di JBL. In questo caso i bassi sono profondi al massimo e il suono è super limpido grazie anche ai driver da 8 mm.

Queste piccole cuffie true wireless concedono dunque spensieratezza e anche un utilizzo molto intuitivo. Una volta tirate fuori dal loro case, si connettono in automatico con lo smartphone o con il dispositivo a cui sono state accoppiate. Nulla da dire sull’autonomia che garantisce fino a 20 ore di riproduzione continue, chiaramente grazie alla presenza della custodia di ricarica.

Da ognuno dei due auricolari si può controllare controllare la musica, la chiamata ma anche l’assistente vocale. Un gran punto a favore dei JBL Wave 100 è certamente la comodità. La forma estremamente ergonomica consente di inserirli nelle orecchie in maniera agevole, quasi dimenticandosi della loro presenza dopo solo qualche minuto di utilizzo. Portarsi dietro poi è facilissimo siccome sono piccoli e leggeri sia dentro che fuori dalla custodia.

Oggi il prezzo di queste cuffiette scende di 20 € da MediaWorld, sia sul sito ufficiale che nei negozi fisici. Pertanto il prezzo finale è di soli 39 € con due anni di garanzia e con spedizione gratuita in due giorni lavorativi.