JBL TUNE 720BT: cuffie wireless PREMIUM al PREZZO più BASSO

Sei alla ricerca di cuffie wireless che ti accompagnino per tutto il giorno e oltre senza spendere una barcata di soldi? Allora dai un’occhiata a questa super offerta. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello le mitiche JBL TUNE 720BT a soli 40,99 euro, invece che 79,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 49% oggi puoi risparmiare ben 39 euro sul totale. Non è certo una promozione che si trova tutti i giorni, anzi, si tratta di un minimo storico. Per cui dovrai essere più veloce di tutti o rischi di perdere l’occasione.

JBL TUNE 720BT al minimo storico Amazon

Siamo di fronte a delle cuffie di qualità eccelsa con il potente suono JBL Pure Bass che regala un audio potente e immersivo con bassi vibranti e alti e medi equilibrati. Possiede poi una batteria incredibile che ti permette di ascoltare la tua musica preferita fino a 76 ore con una sola ricarica. E in appena 5 minuti avrai altre 3 ore di ascolto.

Godono di un archetto regolabile e imbottito sulla parte alta in modo che appoggi sulla testa in modo delicato. I cuscinetti sono morbidi e avvolgono l’orecchio per un isolamento acustico eccezionale. La connessione Bluetooth è stabile e sicura, garantendo anche una bassissima latenza.

Non aspettare che l’offerta scada, a questo prezzo andranno via come il pane. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue JBL TUNE 720BT a soli 40,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.