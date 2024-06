SUPER SCONTO del 40% sulle cuffie da gaming Logitech G733 (anche a rate)

Se vuoi catapultarti dentro i tuoi giochi e vivere avventure ancora più realistiche e coinvolgenti devi assolutamente acquistare delle cuffie wireless da gaming di qualità. Oggi su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Logitech G733 a soli 100,99 euro, invece che 169 euro.

Ebbene sì, non è uno scherzo, siamo di fronte a uno sconto gigante del 40% che ti fa risparmiare la bellezza di 68 euro sul totale. Una promozione da non farsi scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 22,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech G733 a un ottimo prezzo su Amazon

Siamo di fronte sicuramente a uno sconto vantaggioso. Anche perché le cuffie da gaming Logitech G733 offrono un suono pazzesco per sentire ogni piccolo passo dei tuoi nemici e ogni suono. Puoi vivere delle avventure incredibili. E puoi sono comodissime. Hanno cuscinetti in memory foam e una fascia per la testa che allenta la pressione.

Godono di un microfono integrato per parlare con il tuo team durante le partite multiplayer e coordinarsi al meglio. Con il ricevitore che trovi incluso le connetti in un attimo al tuo computer e garantiscono zero latenza. Inoltre hanno un’autonomia di ben 29 ore con una sola ricarica.

Insomma siamo di fronte a una vera bomba da non farsi scappare. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Logitech G733 a soli 100,99 euro, invece che 169 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.