JBL GO 3, ottimo speaker bluetooth in sconto Amazon a 39,99€

Per ascoltare la musica in doccia, in giro o comunque dove preferisci, questo speaker bluetooth è perfetto. JBL GO 3 è in sconto su Amazon a 39,99 euro, per un ottimo prezzo per un prodotto di questa categoria. Con la spedizione Prime puoi anche riceverlo subito.

JBL GO 3: lo speaker bluetooth potente e compatto

Questo diffusore portatile bluetooth offre un suono potente grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, per bassi corposi e un audio nitido. Il design compatto e alla moda lo rende l’ideale da portare sempre con te, così da poter riprodurre la tua musica preferita in bluetooth da uno smartphone o da un tablet.

La sua resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67 lo rende perfetto anche per l’uso in ambienti esterni come la spiaggia, la piscina o anche sotto la doccia, garantendo che la tua musica non si fermi mai, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Con una singola carica, la batteria ricaricabile del JBL Go 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming, risultando dunque perfetto per il tuo divertimento in mobilità. Approfitta adesso dello sconto Amazon e acquistalo a soli 39,99 euro.