JBL Endurance Peak 3 in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile

Gli auricolari JBL Endurance Peak 3 sono progettati per diventare il tuo compagno di allenamento ideale, offrendo una riproduzione audio potente con il distintivo suono JBL Pure Bass, che aggiunge un elemento coinvolgente alla tua esperienza di ascolto. Attualmente disponibili su Amazon con uno sconto del 16%, al prezzo vantaggioso di 83,95€ invece di 99,99€.

La loro resistenza all’acqua è una delle caratteristiche più impressionanti di questo device: le Endurance Peak 3 hanno la capacità di resistere fino a 1,5 metri di profondità in acqua dolce o salata, grazie alla certificazione IP68. Questo li rende perfetti per attività sportive subacquee o per pulirli facilmente dopo un allenamento intenso. La robustezza è integrata nella loro costruzione, garantendo che siano pronti per affrontare qualsiasi condizione.

Goditi fino a 10 ore di riproduzione direttamente dagli auricolari, mentre la custodia di ricarica offre ulteriori 40 ore di autonomia. Le funzionalità AmbientAware e TalkThru permettono di rimanere vigili durante l’allenamento, consentendo di ascoltare la musica e, allo stesso tempo, interagire con l’ambiente circostante o effettuare chiamate.

La comodità e la sicurezza sono garantite dal gancio auricolare TwistLock, che offre una presa salda per evitare che gli auricolari cadano durante l’attività fisica. Una volta rimossi, si spegneranno automaticamente, contribuendo a risparmiare energia.

Il pacchetto include gli auricolari JBL Endurance Peak 3, tre diverse misure di inserti auricolari per una vestibilità personalizzata, la custodia di ricarica, un cavo di ricarica USB C, un potenziatore, una guida rapida e una scheda di sicurezza. Le JBL Endurance Peak 3 offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità, resistenza e praticità, rendendoli una scelta ideale per gli amanti dello sport e della musica. Non perdere questa offerta e acquistale subito con un forte sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.