Bose QuietComfort Earbuds II in offerta: cancellazione del rumore perfetta

I Bose QuietComfort Earbuds II offrono un’esperienza audio eccezionale e un’ancora più efficace cancellazione attiva del rumore (ANC). Questi auricolari TWS sono progettati per offrire un suono più dinamico e aperto, con bassi dettagliati e ben definiti.

L’ottima notizia? Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo fortemente ribassato: con lo sconto del 29%, li paghi 189,95€ anziché 265,90€.

Il sistema di calibrazione audio CustomTune regola automaticamente il suono per adattarsi al meglio alle orecchie dell’utente, garantendo un’esperienza di ascolto personalizzata.

La cancellazione attiva del rumore è stata ulteriormente migliorata rispetto alla generazione precedente, riuscendo a bloccare efficacemente una gamma più ampia di rumori ambientali, inclusi i suoni delle voci, rendendoli ideali per l’uso in ambienti rumorosi come uffici e trasporti pubblici. Questa tecnologia consente di passare facilmente tra le modalità ‘Quiet’ e ‘Aware’, permettendo agli utenti di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante quando necessario​.

Nel complesso, gli auricolari Bose QuietComfort offrono un’esperienza d’ascolto straordinaria, grazie alla loro tecnologia di ultima generazione a servizio della qualità del suono e ad un design compatto e leggero, che li rende ideali per un uso prolungato, anche durante l’attività sportiva. Per tutti questi, ottimi, motivi, ti suggerisco vivamente di non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistali subito con un enorme risparmio sul loro prezzo di lancio!