JBL Clip 4 in super offerta: tuo a soli 37,99€ (-42%)

La cassa portatile JBL Clip 4 è un’ottima soluzione per chi vuole portare la musica sempre con sé: i bassi potenti della tecnologia di JBL e un design accattivante e carismatico ne fanno una delle scelte preferite dalla redazione di Telefonino.net. La buona notizia? Oggi è in offerta ad un prezzo superlativo: con lo sconto del 42% su Amazon lo paghi solamente 37,99€, invece di 64,99€. Davvero niente male!

Il JBL Clip 4 è un esempio lampante di come la portabilità non debba necessariamente compromettere la qualità del suono. Dotato di JBL Pro Sound, questo speaker offre bassi corposi e un suono di elevata qualità che si può facilmente trasmettere dal proprio smartphone o tablet, rendendolo il compagno ideale per ogni occasione, dalle giornate in spiaggia a quelle in montagna, fino alle semplici serate con amici.

Il design ultraportatile e stilisticamente unico del JBL Clip 4 è uno dei suoi punti di forza. Caratterizzato da tessuti variopinti e dotato di un pratico moschettone integrato, lo speaker si aggancia facilmente a borse o cinture, rendendolo il perfetto accessorio per chi è sempre in movimento.

Grazie alla certificazione IPX67, il JBL Clip 4 è resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una durata e una flessibilità d’uso in qualsiasi ambiente, sia esso a bordo piscina, in spiaggia o sotto la doccia.

Considerate le dimensioni del device, anche l’autonomia è più che ottima. Con una sola ricarica, lo JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale, permettendo di ascoltare le proprie playlist preferite per tutta la giornata senza preoccupazioni.

Il JBL Clip 4 a soli 37,99€ è un’occasione da non farsi assolutamente scappare: questo speaker Bluetooth è perfetto per chi cerca una soluzione portatile che unisca qualità del suono, design e affidabilità.