Jabra Elite 10: i migliori auricolari Bluetooth in offerta imperdibile

Ormai lo sappiamo, Jabra è l’azienda che prima di tutte ha concentrato i propri studi sulla produzione di auricolari Bluetooth, iniziando già oltre 20 anni fa con i primissimi dispositivi mono. E da assoluto pioniere del settore, l’azienda danese si è sempre distinta proponendo prodotti di qualità superiore e alla portata di tutti.

Abbiamo visto le Jabra Elite 10 per la prima volta all’IFA di Berlino e ci hanno subito colpito, soprattutto per la qualità dell’audio spaziale. Vediamole nel dettaglio.

Caratteristiche

Il design delle Jabra Elite 10 richiama quello degli altri modelli dell’azienda, sebbene la custodia di ricarica questa volta non sia piatta, probabilmente per far spazio ad una batteria di maggiore capacità. E come per tutti gli altri modelli della gamma, le interazioni con gli auricolari avvengono tramite tasti fisici e non capacitivi, dal momento che l’azienda vuole evitare tocchi involontari e rispondere solo a pressioni desiderate dall’utente.

La caratteristica di auricolari semiaperti rende l’indossamento anche per diverse ore più confortevole, senza esercitare pressione sul padiglione uditivo e lasciando passare dell’aria, pur mantenendo una cancellazione attiva del rumore di livello elevato. A questo si unisce un peso ridotto di soli 5,7g per auricolare.

Disponibili in cinque colorazioni – nero lucido, nero opaco, nero titanio, cioccolato e crema – anche la custodia ha dimensioni ridotte e pari a 244x469x654mm con un peso complessivo di 45,9 grammi per essere facilmente portata in tasca.

Gli Elite 10 sono anche i primi auricolari Bluetooth di Jabra ad avere la più recente tecnologia Jabra Advanced ANC, capace di regolarsi automaticamente in base al suono dell’ambiente in cui ci troviamo. La cancellazione del rumore sfrutta ben 6 microfoni oltre al nuovo chipset che è stato ottimizzato dall’azienda proprio per gestire al meglio le nuove funzionalità audio.

I 6 microfoni ci permettono anche una qualità superiore delle chiamate, riducendo vento e rumori ambientali che potrebbero disturbare chi si trova dall’altra parte della telefonata, e migliorando la chiarezza della nostra voce. Anche in ascolto troviamo una qualità impeccabile, come ci aspettiamo da un’azienda leader come Jabra.

Le funzionalità audio comprendono anche un’esperienza ancora più coinvolgente, grazie all’audio spaziale a 360° con Dolby Atmos, abbinato alla tecnologia Dolby Head Tracking che sfrutta i sensori presenti negli auricolari per captare i movimenti della testa e darci la sensazione di movimento rispetto alla sorgente dei suoni.

Il tutto gestito dai driver dinamici da 10mm, con un’elevata ampiezza di banda per riuscire a riprodurre al meglio tutte le frequenze sonore, e con supporto ai codec AAC per audio di qualità elevata (il supporto ai nuovi codec LC3 e LC3 Plus arriverà con un aggiornamento software). Presente poi il Bluetooth 5.3 con possibilità di accoppiare fino a 10 dispositivi.

Tra le funzionalità abbiamo poi l’ormai immancabile HearThrough per permetterci di parlare con altre persone senza bisogno di togliere gli auricolari; la connessione multipoint per tenere due dispositivi collegati in contemporanea e passare facilmente dallo smartphone al PC o a qualsiasi altro device; la modalità mono per usare indifferentemente un solo auricolare per le chiamate; e poi i sensori di indossamento per interrompere la riproduzione musicale quando togliamo un auricolare, e la certificazione IP57 per una resistenza superiore anche in caso di pioggia e sudore durante le attività fisiche.

Aggiungiamo poi la presenza di Google Fast Pair per collegare rapidamente uno smartphone Android, di Microsoft Swift Pair per fare la stessa cosa con PC Windows, di Spotify Tap per lanciare una playlist preferita con un semplice tap, e naturalmente il supporto agli assistenti vocali dello smartphone.

Al solito, la gestione completa degli auricolari avviene tramite l’app Jabra Sound+, che oltre ad aggiornare regolarmente il firmware per avere sempre le ultime funzionalità ci permette anche di regolare il livello desiderato di ANC e di impostare l’equalizzazione grafica a cinque canali, e molto altro.

Concludiamo parlando di batteria: una carica completa degli auricolari ci consente di telefonare e ascoltare musica con ANC attiva per ben 6 ore, a cui si aggiungono le ulteriori 21 ore della custodia per arrivare a ben 27 ore di autonomia, sempre tenendo attiva la cancellazione del rumore. Se vogliamo prolungare la durata disattivando la cancellazione possiamo arrivare, invece, a 36 ore complessive.

La ricarica di Jabra Elite 10 è possibile tramite cavo USB-C, che ci dà un’ora di autonomia in soli 5 minuti, oppure usando una basetta compatibile con la ricarica wireless Qi.

Complessivamente possiamo dire di aver davvero apprezzato i nuovi auricolari di Jabra, i migliori mai prodotti fino ad oggi dall’azienda, che portano l’esperienza audio ad un livello superiore grazie all’implementazione di tantissime funzionalità di fascia alta.

Jabra Elite 10: disponibilità e prezzo

Gli auricolari Jabra Elite 10 sono disponibili su Amazon e sul sito del produttore al prezzo consigliato di €249,99, ma se li comprate oggi stesso li potrete portare a casa ad un prezzo scontatissimo mai visto prima. A meno di 200 euro, infatti, le Elite 10 sono il regalo perfetto per Natale, per voi o per una persona cara.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.