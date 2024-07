Le Apple AirPods Max sono in SCONTO a -80€ su Amazon!

Le Apple AirPods Max sono tra le migliori cuffie wireless in circolazione. Prima di scoprire il perché, però, ti basta sapere che, su Amazon, potrai farle tue a un prezzo scontato di 499,00€ (pagabili anche a rate), al posto dei classici 579,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche delle Apple AirPods Max

Partendo dal loro design, queste cuffie sono pensate per garantire un’esperienza di utilizzo senza pari. Con un peso di 384,8 grammi, ti sorprenderanno i loro materiali pregiati, come l’acciaio inossidabile e il tessuto a maglia, con l’archetto regolabile e i padiglioni che permettono di adattarsi a qualsiasi tipologia di testa.

Parlando, ora, della qualità audio, i driver dinamici progettati da Apple offrono un suono corposissimo, con la cancellazione attiva del rumore che è super efficace nel bloccare i rumori esterni. Ma se desideri rimanere attento sull’ambiente circostante, la modalità “Trasparenza” ti permette di sentire i suoni ambientali senza dover togliere le cuffie.

Un’altra innovativa funzione che queste cuffie offrono è l’audio spaziale, il quale crea un’esperienza audio surround virtuale, facendoti sentire come se fossi al cinema, con la tecnologia di equalizzazione adattiva che regola automaticamente l’audio in base alla forma delle tue orecchie e alla vestibilità delle cuffie!

La loro autonomia è impressionante, date che promettono di farti ascoltare ben 20 ore di musica ininterrottamente. Un’altra chicca è, poi, la Smart Case che non solo protegge le cuffie, ma le mette anche in modalità a bassissimo consumo quando non le utilizzi, prolungando ulteriormente la durata della batteria.

Se vuoi acquistare le Apple AirPods Max a 499,00€, pagandole a rate, non ti basterà che cliccare sull’opzione di pagamento “Confidis” su Amazon!