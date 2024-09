Italo: fino al 40% di sconto per chi viaggia in autunno con questo codice promo

Con l’arrivo di settembre, tornano anche gli sconti Italo: dal 20 al 40% in meno sul biglietto del treno alta velocità per chi acquista entro le 18 di oggi, lunedì 9 settembre. Scopriamo come funziona la promozione e come risparmiare sui prossimi viaggi.

Ricevi fino al 40% di sconto Italo

Approfittare della promozione Italo è semplicissimo: acquista un biglietto entro le 18 di lunedì 9 settembre per viaggiare dal 17 settembre al 17 dicembre, inserendo in fase di acquisto il codice promo “VENTO”: risparmierai dal 20 al 40% sul viaggio.

L’offerta è valida per i biglietti acquistati in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business. È, inoltre, soggetta a disponibilità: sono 750 mila i posti disponibili. La promozione valida sia per i viaggiare a bordo dei treni alta velocità Italo, che per le soluzioni integrate Italo + bus Itabus.

Risparmiare con Italo è semplice: basta inserire il codice “VENTO” durante la selezione del viaggio, inserire la stazione di partenza e quella di arrivo e selezionare una data compresa tra il 17 settembre e il 17 dicembre. Gli sconti vanno dal 20 al 40%, ma – ricordiamo – soltanto acquistando il biglietto entro le 18 di oggi, 9 settembre.