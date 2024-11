IT: Welcome to Derry, scene inedite nel nuovissimo teaser trailer

HBO e Max hanno recentemente pubblicato un teaser trailer su Youtube che anticipa la programmazione per il 2025, con alcune clip inedite tratte dalle serie tv più attese dell’anno, come IT: Welcome to Derry.

IT: Welcome to Derry, prime immagini esclusive

Come detto, una delle produzioni che il pubblico aspetta con più ansia è certamente IT: Welcome to Derry, spin-off della celebre saga horror, in cui un gruppo di giovani si imbatte nel terrificante clown Pennywise. Nel teaser trailer, a partire dal minuto 1:25, non vediamo mai direttamente quest’ultimo, ma il sinistro sorriso al minuto 1:30 fa ben percepire la sua presenza.

Fra le altre novità, spicca la terza stagione di The White Lotus, ambientata questa volta in Thailandia, con un cast ricco di nomi importanti. Nel video possiamo anche osservare Rachel Sennott in una nuova serie comica, dove interpreta una devota di Scientology, e spiccano anche i personaggi di Deborah Vance (Jean Smart) ed Ava Daniels (Hannah Einbinder) nella quarta stagione di Hacks.

Il teaser include poi la terza stagione di And Just Like That, che continua le storie delle protagoniste di Sex and the City, A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off ambientato nell’universo di Game of Thrones, e un documentario sportivo intitolato Celtic City. Altre novità in arrivo con la terza stagione di 100 Foot Wave, la seconda stagione di Peacemaker, il documentario su Pee-Wee Herman, la nuova commedia di Tim Robinson The Chair Company, la terza stagione di The Gilded Age e la seconda stagione di The Last of Us. Inoltre, ci saranno la seconda stagione della meta-commedia The Rehearsal di Nathan Fielder e la quarta stagione della commedia dark The Righteous Gemstones.

HBO e Max hanno anche annunciato le imminenti uscite per la fine del 2024: il film Dune: Prophecy, che debutterà il 17 novembre, la serie The Sex Lives of College Girls, con la nuova stagione in uscita il 21 novembre, e Get Millie Back, che inizierà il 25 novembre. Pur considerando la notorietà delle serie tv appena citate, a catturare l’attenzione dei fan dell’horror sono le brevissime scene in esclusiva di IT: Welcome to Derry, che sembra portare avanti lo stile e le atmosfere dei due film prodotti per il cinema (sperando che la componente comedy, predominante e criticatissima nella seconda pellicola, lasci maggiore spazio alla tensione ed all’inquietudine).