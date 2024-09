The Last of Us 2: ecco il trailer ufficiale della nuova stagione

HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale di The Last of Us 2, con il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. I nuovi episodi saranno trasmessi in Italia su Sky, ma bisognerà attendere il 2025.

La serie, basata sul celebre videogioco per PlayStation, continua a seguire le vicende dei due sopravvissuti in un mondo post-apocalittico infestato da zombie creati da un fungo parassita. Il successo di The Last of US ha portato alla conquista di ben 24 nomination agli Emmy, di cui 8 vinti.

The Last of Us 2: nuove anticipazioni dal trailer

Di seguito, condividiamo il trailer in Italiano dal canale ufficiale di Sky su Youtube:

La sinossi ufficiale della seconda stagione di The Last of Us rivela che, cinque anni dopo gli avvenimenti raccontati nella prima serie, Joel ed Ellie si confronteranno con i fantasmi del loro passato, affrontando nuove sfide in un mondo ancora più imprevedibile e pericoloso. La trama si baserà probabilmente sugli eventi mostrati nel sequel del videogioco, The Last of Us Part II, uscito nel 2020, che esplora le conseguenze delle scelte fatte da Joel nel drammatico finale della prima stagione.

Accanto ai protagonisti principali, tornano anche Gabriel Luna nel ruolo di Tommy, il fratello di Joel, e Rutina Wesley nei panni di Maria, la moglie di Tommy. Tra i nuovi membri del cast figurano Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Catherine O’Hara in un ruolo ancora “misterioso”. Jeffrey Wright interpreterà Issac, il leader della fazione Washington Liberation di Seattle.

La serie è scritta e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann, con la produzione esecutiva di Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, Jacqueline Lesko e Cecil O’Connor. The Last of Us è una coproduzione tra HBO e Sony Pictures Television, con il contributo di PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog, lo studio a cui si deve la creazione del gioco.