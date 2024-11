IT: Welcome to Derry, prime immagini della nuova serie horror su Pennywise

Nel 2025 debutterà IT: Welcome to Derry, una nuova serie targata HBO e distribuita in esclusiva su Sky e NOW, che estenderà l’universo di IT, il celebre horror di Stephen King già portato sul grande schermo nei due film diretti da Andy Muschietti.

IT: Welcome to Derry, trama e anticipazioni

Immagini

La serie è ambientata negli anni ’60, ben prima degli eventi raccontati nei film, e si propone di indagare le origini della maledizione che infesta la città di Derry, nel Maine, e la terrificante figura di Pennywise, il clown ballerino che tormenta i protagonisti. Lo show è prodotto da Warner Bros. Television e vede coinvolti Andy Muschietti, che dirigerà quattro dei nove episodi previsti, sua sorella Barbara e Jason Fuchs, già produttore di IT – Capitolo 2.

Rispetto ai film, la serie presenta nuovi personaggi, anch’essi chiamati a fronteggiare la sinistra presenza che si annida nelle fogne di Derry. Il cast principale include Jovan Adepo, noto per Watchmen, e Taylour Paige, protagonista di Hit the Floor. Accanto a loro ci saranno anche Chris Chalk, che i fan di Gotham conoscono bene, James Remar, famoso per il ruolo in Dexter, e Madeleine Stowe, celebre per la serie Revenge. Tuttavia, i dettagli sui rispettivi ruoli sono riservati, alimentando l’alone di mistero che circonda la produzione.

Le prime immagini promozionali della serie, nelle quali non è ancora visibile la figura di Pennywise, mostrano i nuovi protagonisti mentre si preparano ad affrontare l’oscura minaccia. Tuttavia, è certo che sarà Bill Skarsgård ad interpretare IT, mantenendo la continuità rispetto alle pellicole cinematografiche. Con questa serie, HBO e Sky puntano a far immergere il pubblico nell’atmosfera inquietante di Derry e ad esplorare nuovi retroscena legati al personaggio di Pennywise ed alla sua maledizione, offrendo un mix di horror e suspense.

Nei prossimi mesi non mancheranno ulteriori anticipazioni su IT: Welcome to Derry, riguardo a cui vi terremo ovviamente informati.