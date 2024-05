iRobot Roomba Combo J9+ in offerta: risparmi 400€ sul re dei robot 2-in-1

L’iRobot Roomba Combo j9+ è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati disponibili sul mercato, progettato per semplificare le operazioni di pulizia domestica con prestazioni eccellenti e una serie di funzionalità estremamente avanzate.

Non ci stupisce che venga ripetutamente menzionato come uno dei migliori robot sul mercato, le sue specifiche sono impressionanti. Questa è la versione più completa e avanzata del J9, viene, infatti, venduta assieme alla stazione di ricarica e svuotamento automatico, che consente di mantenere il dispositivo in funzione fino a 60 giorni senza intervento manuale.

Il robot è dotato di un sistema di rilevamento della polvere intelligente, chiamato “Dirt Detective“, che memorizza le aree più sporche della casa e regola la potenza di aspirazione e i movimenti del mop di conseguenza, garantendo una pulizia approfondita e mirata​.

Il design del Combo j9+ include un mop retrattile che si solleva automaticamente quando il robot rileva tappeti, evitando di bagnarli accidentalmente. Questo approccio garantisce che il mop rimanga asciutto e pulito quando non è in uso, migliorando l’efficacia della pulizia su pavimenti duri. Il robot utilizza un’ampia gamma di sensori e una telecamera per mappare la casa e navigare in modo efficiente, evitando ostacoli come cavi e piccoli oggetti.

La connettività con l’app iRobot consente di programmare pulizie specifiche per stanze particolari e di controllare il dispositivo tramite comandi vocali con Alexa, Siri o Google Assistant. Nonostante la mancanza di LiDAR, per scelta precisa del produttore, il sistema di navigazione è uno dei più precisi e affidabili sul mercato, soprattutto nel riconoscere e aggirare gli ostacoli (come cavi, scarpe e animali domestici).

