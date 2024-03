iRobot Roomba 692 in sconto del 33% per le pulizie di primavera

Da anni e anni ormai ti ritrovi a pensare a quanto siano importanti ma rompiscatole le pulizie di primavera: lavare e spazzare a mano, specie i pavimenti che sono la zona più estesa e complicata da gestire e se hai il parquet o il marmo a terra, è un vero impegno. Ma non dovrà essere più così! Grazie allo sconto del 33% sull’iRobot Roomba 692, potrai migliorare la pulizia della tua casa, senza muovere un dito.

Acquistandolo ora ad appena 199,90€ invece di 299,00€ hai la possibilità di semplificare non solo la tua orutine quotidiana, mantenendo la casa perfettamente pulita, ma puoi anche semplificarti le pulizie più complicate. Lascia fare all’iRobot Roomba 692 e dedica, finalmente, il tempo ad altro!

Facili pulizie di primavera con iRobot Roomba 692

Ora ti spieghiamo nel dettaglio il perché si tratti di un prodotto perfetto da utilizzare nella quotidianità e su cui investire. Il Roomba 692, infatti, è caratterizzato da un design compatto che gli permette di spostarsi facilmente in tutta la casa, raggiungendo anche gli angoli più difficili da pulire. Grazie al suo profilo basso, può facilmente sotto passare divani, letti e altri mobili senza intoppi, garantendo una pulizia completa e uniforme su tutti i tipi di pavimenti, compresi tappeti e parquet.

Non da meno, per toglierti ogni pensiero e pulire al meglio e in profondità anche in base alle tue indicazioni, il robot aspirapolvere è dotato di un sistema di navigazione intelligente che utilizza una combinazione di sensori e algoritmi avanzati per mappare l’ambiente circostante e pianificare percorsi ottimizzati di pulizia.

Ciò significa che il Roomba 692 è in grado di evitare ostacoli, navigare in modo efficiente tra le stanze e ritornare autonomamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica, tutto senza la necessità di intervento umano. In più, potrai gestirlo facilmente tramite l’apposita app per smartphone e tablet, anche se sei fuori casa. E, per il massimo della comodità, hai la possibilità di dargli dei semplici comandi vocali per farlo partire! viste tutte le caratteristiche imperdibili di questo robot, il nostro consiglio è di aggiungerlo al carrello finché è in sconto del 33%!