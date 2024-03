iRobot Braava Jet M6 in offerta: pavimenti puliti senza sforzo, fa tutto lui

L’iRobot Braava Jet m6, attualmente in offerta su Amazon a 399,90€, con un risparmio di ben 100€ sul suo normale prezzo di listino, è una scelta eccellente, grazie alla sua tecnologia di ultima generazione che, con un’ottima comodità d’uso, ti aiuterà a mantenere i pavimenti immacolati senza il minimo sforzo.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della robotica e più di 30 milioni di robot venduti in tutto il mondo, iRobot si conferma leader indiscusso nella creazione di robot domestici. Il Braava Jet m6 è un esempio lampante dell’innovazione portata avanti dall’azienda, dotato di caratteristiche che lo rendono un alleato indispensabile per la pulizia della casa.

Il sistema di pulizia del Braava Jet m6 si basa sulla tecnologia Precision Jet Spray, che permette di sciogliere sporco e residui di unto in modo efficace, senza però bagnare mobili, tappeti o pareti. Questa precisione lo rende ideale per un’ampia varietà di ambienti domestici, garantendo risultati ottimali su diversi tipi di pavimento.

Una delle caratteristiche più innovative del Braava Jet m6 è la sua capacità di adattare il metodo di pulizia in base al tipo di panno utilizzato, sfruttando la forza elettrostatica per catturare lo sporco in modo più efficace. In altre parole, indipendentemente dalla natura dello sporco o dalla superficie da pulire, il robot è in grado di identificare la strategia più adeguata per garantire la massima pulizia.

La tecnologia Imprint Smart Mapping consente inoltre di personalizzare completamente l’esperienza di pulizia. Gli utenti possono selezionare specifiche stanze da pulire e programmare le sessioni di pulizia secondo le proprie necessità, assicurando così un’intervento mirato e ottimizzato secondo il proprio stile di vita.

Il Braava Jet m6 non si limita a pulire in base a programmi prestabiliti, ma impara anche dalle abitudini degli utenti, offrendo suggerimenti e programmi personalizzati per una pulizia ancora più efficace. Grazie alla compatibilità con i comandi vocali, gestire il robot è semplice e intuitivo, permettendo di avviare, fermare o programmare le sessioni di pulizia con semplici comandi vocali.

Grazie all’offerta attuale su Amazon, è il momento perfetto per fare il salto di qualità nella gestione delle pulizie domestiche: acquista subito il Braava Jet M6 risparmiando 100€!