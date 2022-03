iQOO U5x si prepara al lancio e sa già di vecchio: i dettagli

Mentre un inedito leak ci svela il design e le caratteristiche più importanti di iQOO Z6 5G, in queste stesse ore apprendiamo che lo spin-off di Vivo sarebbe pronto a presentare anche il modello iQOO U5x.

Secondo le informazioni condivise in rete dal leaker Ishan Agarwal, con tutta probabilità il device verrà svelato in Cina come la versione 4G del modello iQOO U5 5G lanciato in Cina a fine dicembre dell’anno scorso.

iQOO U5x si svela in un leak che ne rivela parte della scheda tecnica

Secondo Agarwal, il nuovo medio gamma di iQOO ruoterà attorno a un display LCD da 6.8 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz; questa informazione, presa singolarmente, indica chiaramente che la strategia del brand è quella di lanciare sul mercato un device piuttosto economico e indirizzato agli utenti che cercano il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con ogni probabilità iQOO U5x sarà munito del processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 128 B di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con la microSD, altro elemento che descrive perfettamente l’anima economica del device Android. Posteriormente ci si aspetta una fotocamera doppia con un sensore principale da 13 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente è attesa un sensore da 8 MP.

Piuttosto interessante il rumor circa la presenza di una batteria da 5000 mAh ma purtroppo con il supporto alla ricarica da appena 10W e tramite micro USB. Munito di sensore di sblocco laterale – c’era da aspettarselo considerando la presunta scheda tecnica e il display LCD -, il device arriverà molto probabilmente con a bordo Android 11 e un prezzo di poco superiore ai 200 euro al cambio. Per quanto interessante, non possiamo notare che forse iQOO ha ragionato un po’ troppo al ribasso: Realme 9i, ad esempio, è un ottimo smartphone economico che ha dalla sua specifiche contenute ma molto più interessanti. È disponibile all’acquisto su Amazon ad appena 229€.