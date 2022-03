iQOO Z6 5G svelato da un leak: Snapdragon 695, display 120 Hz e altro

Un inedito leak pubblicato dal sempre affidabile leaker Ishan Agarwal svela le specifiche e i render di iQOO Z6 5G, il nuovo smartphone di fascia media della compagnia spin-off di Vivo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Come avremo modo di scoprire in questo articolo, i render mostrano un device il cui design della fotocamera posteriore è quasi identico a quello di OPPO Find X5 Lite.

Un leak svela le specifiche e i render di iQOO Z6 5G

Partendo proprio da questo elemento, iQOO Z6 5G dovrebbe montare una fotocamera tripla posteriore con flash LED con tanto di “AI Camera”. Il design generale, descritto come una rivisitazione di quello dell'iPhone 13, presenta il tasto di accensione e il bilanciere del volume sul lato destro del device; molto probabilmente il sensore di sblocco è “nascosto” all'interno del tasto power del telefono.

Per quanto riguarda le specifiche del device, un breve passaggio su Amazon ha confermato che iQOO Z6 5G monterà un display da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con copertura della gamma colore DCI-P3, rapporto display/telaio del 90.61% – ci aspettiamo cornici piuttosto ottimizzate ma con la classica “gobba” sul lato corto inferiore -, e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Per quanto riguarda il processore ci sarà il classico Qualcomm Snapdragon 695 5G (ormai un must per la maggior parte degli smartphone Android di fascia media), RAM di tipo LPDDR4x, sistema di raffreddamento con camera di vapore con una superficie pari a 1445 mm², fotocamera principale da 50 MP, supporto alla funzionalità RAM 2.0 per incrementare virtualmente la RAM di 4 GB e una batteria da 5000 mAh con il supporto alla ricarica rapida.

Atteso al lancio nelle prossime ore, iQOO Z6 5G avrà uno spessore pari a 8.25 mm e un peso pari a 186 grammi; vi terremo informati non appena ci saranno informazioni più dettagliate a seguito del lancio ufficiale.