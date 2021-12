iQOO U5 5G ufficiale: è meglio di HONOR X30?

Dopo il lancio di iQOO Neo 5S e iQOO Neo 5S, l'azienda spin-off di Vivo ha presentato anche iQOO U5 5G. Si tratta di uno smartphone con design di fascia media, nato per prendere le redini di iQOO U3, e pensato per intercettare l'interesse del pubblico (soprattutto i giovani) verso i nuovi smartphone 5G dal forte carattere economico.

iQOO U5 5G: specifiche e design

Lo smartphone si presenta con un design tipico di molti device di fascia media: è ben visibile, infatti, il notch a goccia centrale che nasconde la fotocamera con il sensore da 8 MP per le foto selfie. Le cornici sono tutto sommato ben ottimizzate, mentre il pannello da 6.54 pollici è di tipo OLED con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il retro, in materiale plastico, vede la presenza di una fotocamera a semaforo con sensore principale da 50 MP e sensore macro da 2 MP – è presente il flash LED dual tone. Sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 695 è affiancato da 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB di spazio interno; la batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W mentre il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione iQOO UI 1.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di iQOO sarà disponibile in Cina in pre-ordine a partire dal 24 dicembre nelle colorazioni Dark Magic, Magic Blue e Silver White; non si hanno informazioni circa il prezzo di vendita.