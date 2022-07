iPhone XR: a meno di 300€ è il telefono da acquistare OGGI

Uno dei messaggi che riceviamo più spesso è il seguente: “quale telefono contro con 300 € di budget?”

A questa domanda bisogna dire che non c’è una risposta precisa e che le considerazioni variano da persona persona. Quello che vogliamo sottolineare però è che se si vuole un dispositivo Android, c’è l’imbarazzo della scelta. Ci sono soluzioni per tutte le tasche, per tutte le esigenze e per tutti i gusti. In ambito Apple invece, bisogna andare necessariamente su un ricondizionato.

Questo significa che il prodotto che acquisterete sarà sicuramente un usato come nuovo, certificato e rimesso a nuovo dai tecnici esperti di Amazon. Non dovrete temere nulla, infatti un device di questo tipo viene comunque supportato dalla garanzia ufficiale del noto portale di e-commerce. Il modello in questione che vogliamo consigliarvi però è l’iPhone XR.

iPhone XR: ha senso nel 2022?

Questo telefono è uscito nel 2018 ma ancora oggi è un valido dispositivo pensato per le esigenze più comuni. Ha un’ottima fotocamera (singola, ovvio) ma è dotata di un software incredibile che vi permetterà di realizzare ritratti professionali. Il processore poi è abbastanza potente da garantirvi un utilizzo pro. Anche le applicazioni più pesanti e performanti saranno eseguibili senza alcun problema. I social, i giochi ma anche le app di editing video o foto da mobile funzioneranno senza problemi.

Ciò che ci stupisce di più però come non senta il peso degli anni: la batteria assicura due giorni di autonomia con una singola carica e questo è un vero record. Non di meno, lo smartphone verrà supportato dal software di Apple ancora per molto, molto tempo.

Di fatto è un ottimo investimento per il futuro, pur tenendo in conto che si tratta di un device low cost; a soli 294,00€ è da prendere al volo. Ha 64 GB di memoria interna, più che sufficienti per i tempi moderni. Vi consigliamo un abbonamento ad iCloud da 2,99€ al mese.

Fate presto perché non sappiamo per quanto rimarrà a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone XR : tutti i prezzi

19,54€ per un Apple iPhone XR: quella di Amazon è attualmente la miglior soluzione in assoluto per cedere alla tentazione.

Confronta tutti i prezzi disponibili partendo da questa pratica tabella