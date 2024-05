Realme C65 da 256GB, con display da 90 Hz, a PREZZO HOT (-50€)

Oggi ti segnalo una super occasione per avere uno smartphone molto performante senza spendere un capitale. Sto parlando del mitico Realme C65 che ora su Amazon puoi avere a soli 169,99 euro, invece che 219,99 euro.

Grazie a questo sconto del 23% risparmi la bellezza di 50 euro ed è il prezzo più basso di sempre. È chiaro che a una cifra del genere lo vorranno tutti perciò devi fare in fretta. Tra l’altro questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme C65: lo smartphone economico che non delude

Siamo chiaramente di fronte e uno smartphone di fascia bassa, eppure non delude affatto. Ha un bellissimo design, accattivante e pratico, con il suo peso di soli 185 grammi e uno spessore di 7,64 mm. Possiede un ottimo display da 6,67 pollici con un refresh rate da 90 Hz e una fotocamera frontale da 50 MP per immortalare i momenti più belli.

Monta il potente processore Octa-core MediaTel Helio G85 supportato da ben 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB che non si esaurisce mai. Volendo la puoi anche espandere fino a 2 TB con una scheda microSD. Infine, parlando di autonomia, possiede una mega batteria da 5.000 mAh con una ricarica super veloce da 45 W.

Un vero affare, soprattutto per il prezzo che lo pagherai oggi. Dunque non aspettare che sia troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Realme C65 a soli 169,99 euro, invece che 219,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.