iPhone SE 4, spunta una data di lancio ed è anche molto vicina

iPhone SE 4 è il prossimo modello economico di cui si vocifera ormai da mesi. L’azienda, secondo le ultimissime indiscrezioni, si starebbe preparando a iniziare la produzione in serie e spunta anche una data, non troppo lontana.

In arrivo fra quattro mesi?

Il modello, secondo le prime voci di corridoio, porterà nuovi aggiornamenti sotto diversi aspetti. Uno su tutti la fotocamera, il cui modulo pare sarà realizzato da LG Innotek, sussidiaria di LG. Sarà posizionato nell’angolo in alto a sinistra, con il flash posto sottostante. Si tratterà di una fotocamera singola, da 48 MP: un notevole incremento di prestazioni rispetto al modello precedente, il cui sensore arrivava a 12 MP.

Il dispositivo potrebbe, inoltre, prendere in prestito il display OLED da 6,1 pollici da iPhone 13. Se tutto è confermato, iPhone SE 4 sarà il più grande della gamma, finora. Ma quando esce? Secondo l’utente X Jukanlosreve, Apple avrebbe fissato la data di lancio di iPhone SE 4 per marzo 2025. Anche precedenti report avevano suggerito una finestra di lancio simile, andando a rafforzare un’indiscrezione che ora appare come più plausibile.

Il modello precedente, iPhone SE 3, risale a marzo 2022: Apple potrebbe cogliere l’occasione per lanciare il 4 proprio due anni più tardi. Anche le nuove informazioni sulla fotocamera sembrerebbero suggerire una finestra di lancio simile: LG Innotek, infatti, avrebbe deciso di iniziare la produzione in serie del nuovo modulo fotocamera a partire da dicembre, in modo tale da permettere tutti gli importanti test del caso.

LG, solitamente, fornisce i moduli pronti circa tre mesi prima dell’uscita di un telefono. A conti fatti, si torna sempre a marzo 2025. Si tratta, in ogni caso, di pure speculazioni e non è escluso che la data di lancio ufficiale possa variare rispetto alle indiscrezioni. Nei prossimi mesi, sicuramente, Apple rilascerà qualche annuncio ufficiale.