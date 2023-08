iPhone SE 4: sarà INTERESSANTISSIMO e ricco di NOVITà

In queste ore, grazie ad un leak appena trapelato in rete, scopriamo che il prossimo iPhone SE di quarta generazione potrebbe essere un prodotto rivoluzionario per Apple. Un insider conosciuto con il nome di “Unknownz21” su twitter/X ha appena riferito che il suddetto midrange premium della mela prossimo al debutto potrebbe disporre del pulsante azione al posto del selettore dell’audio, della porta USB Type-C, del Face ID e non solo. Magari, potrebbe anche avere un modem 5G incorporato nel processore.

iPhone SE 4: tutto quello che sappiamo

Pochissime ore fa è trapelata la notizia che il nuovo melafonino di punta di casa Apple potrebbe diventare, a tutti gli effetti, un gadget sensazionale, concreto, interessante e con features ereditate dagli iPhone di ultima generazione L’analista di settore Ming-Chi Kuo infatti, afferma che questo smartphone potrebbe essere “effettivamente un derivato dell’iPhone 14“.

Non di meno, Unknownz21 riferisce che l’iPhone low-cost di fascia media potrebbe derivare da iPhone 14; si prevede una porta USB Type-C (oramai obbligatoria per vendere nell’Unione Europea), un sensore Face ID per lo sblocco del device, un processore di punta (magari l’Apple Bionic A16 o 17) e un modem 5G costruito in casa. Ci aspettiamo anche un design ereditato dall’iPhone 14 con bordi squadrati, un frame in alluminio e una back cover in vetro che supporta la ricarica rapida e la tecnologia MagSafe.

La cosa più curiosa però, è da fantomatica presenza del pulsante azione (che vedremo per la prima volta in iPhone 15 Pro). Questo tastino personalizzabile lo abbiamo visto in Apple Watch Ultra e presto sarà allocato nei device premium prossimi al lancio. Tuttavia, potremmo trovare una sola lente sulla back cover. Lo schermo invece, sarà un classico pannello OLED con refresh rate da 60 Hz, risoluzione Retina e cornici sottili. Il notch sarà presente o vedremo la Dynamic Island? Qui non si hanno informazioni in merito. Il debutto di iPhone SE di quarta generazione è previsto per fine 2025 o, al massimo, per l’inizio del 2025, a quanto pare. Intanto, se volete il modello attuale, sappiate che iPhone SE (2022) si trova su Amazon a soli 559,00€, spese di spedizione incluse.

