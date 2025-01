iPhone SE 4: l'ipotesi della Dynamic Island è da scartare definitivamente?

Il lancio del nuovo iPhone SE 4 potrebbe concretizzarsi già durante il primo trimestre di quest’anno: si parla addirittura di marzo come possibile data per la presentazione ufficiale.

Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni leaker negli scorsi mesi, il display dell’iPhone SE 4 non dovrebbe includere la Dynamic Island, presente nei modelli più recenti, ma un più tradizionale notch simile a quello dell’iPhone 14.

Un’ulteriore conferma da questo punto di vista è giunta dall’analista Ross Young, rendendo l’ipotesi contraria sempre meno attuabile.

iPhone SE 4: cosa sappiamo al momento

Il nome stesso del dispositivo è ancora incerto: potrebbe infatti essere commercializzato come iPhone 16E piuttosto che come iPhone SE 4. Al di là della denominazione, il telefono si distinguerà per il suo display piatto con notch e bordi uniformi. La fotocamera posteriore sarà singola, abbandonando i sistemi a doppia o tripla lente presenti su altri modelli. Sotto la scocca, troveremo il potente chip Apple A18.

Nel frattempo, una nuova immagine trapelata su X grazie al leaker MajinBu ci offre un ulteriore confronto tra lo smartphone economico di Apple ed altri modelli della stessa casa di Cupertino, vale a dire il 12 Mini, il 14 ed il 14 Pro:

Una delle principali novità dell’iPhone SE 4 riguarda l’introduzione del modem 5G proprietario di Apple: un dettaglio tecnico che, secondo le indiscrezioni, contribuirà a contenere il prezzo del dispositivo. Si vocifera infatti che questo modello sarà commercializzato ad un prezzo inferiore ai 500 dollari, pur con un incremento rispetto al costo del predecessore.

Dal punto di vista del design, ci sarà un netto distacco rispetto all’iPhone SE 3, che a sua volta si ispirava all’iPhone 8: la nuova unità sarà decisamente più grande, con un display da 6,1 pollici e, come detto, prenderà spunto dall’iPhone 14 per il suo design. Come sempre accade in questi casi, vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni non confermate: solo la presentazione ufficiale dell’iPhone SE 4 da parte di Apple saprà offrirci tutte le risposte.