iPhone SE 4 si mette in posa di fianco all'iPhone 16 in queste nuove foto

Il chiacchierato iPhone SE 4 è nuovamente tornato a far parlare di sé, dopo la pubblicazione di alcuni scatti che mostrano lo smartphone economico di Apple al fianco del fratello maggiore, l’iPhone 16.

Siamo però al cospetto di un modello fittizio, vale a dire una sorta di prototipo che anticipa il design dell’SE 4 vero e proprio che, a questo punto, dovrebbe arrivare entro la fine del primo trimestre.

iPhone SE 4 vs iPhone 16: cosa cambia a livello tecnico ed estetico?

Le foto, condivise dal leaker Majin Bu su X, evidenziano molteplici similitudini tra i due modelli di iPhone, che allo stesso modo si distinguono per alcuni aspetti cruciali:

Immagini

Esteticamente, entrambi i dispositivi presentano una scocca posteriore piatta e cornici anch’esse piatte, ma con angoli leggermente arrotondati per favorire una presa più confortevole. La differenza che emerge fin da subito riguarda il comparto fotografico: l’iPhone SE 4 monta una sola fotocamera posteriore, rispetto ai due sensori dell’iPhone 16, ed anche il flash LED è posizionato in modo diverso: questo conferisce al retro dell’SE 4 un aspetto senza dubbio più sobrio e minimale.

Osservando i profili dei telefoni, si notano il classico pulsante di accensione e la linea dell’antenna, entrambi collocati nella stessa posizione. Le sporgenze delle fotocamere posteriori, invece, sembrano diverse: quella dell’iPhone SE 4 risulta più spessa anche se, nel concreto, le dimensioni potrebbero essere le medesime dell’iPhone 16. La sensazione al tatto, secondo quanto riferito, dovrebbe essere pressoché identica. Un video trapelato negli scorsi giorni, sempre ad opera di Majin Bu, conferma poi la presenza del notch, escludendo di fatto la Dynamic Island. Infine, un’indiscrezione interessante riguarda il processore del telefono: a bordo dell’SE 4 dovrebbe esserci proprio lo stesso chip dell’iPhone 16.

Come detto, l’ipotesi più plausibile in relazione al lancio ufficiale dell’iPhone SE 4 fa riferimento al mese di marzo, ma non vi sono conferme ufficiali in tal senso: ovviamente, continueremo ad informarvi nel caso spuntassero nuove anticipazioni.