iPhone SE (2022) a 500 euro: ha ancora senso nel 2023?

L’acquisto di un nuovo iPhone è una scelta impegnativa, considerando i prezzi che caratterizzano gli smartphone Apple. Ci sono però dei modelli che strizzano l’occhio a chi ha un budget contenuto, non ha particolari esigenze ma non vuole rinunciare a prestazioni discrete. Ci stiamo riferendo in particolare ad iPhone SE 2022, uno smartphone che riprende il design iconico di iPhone 8 e lo aggiorna con componenti hardware di ultima generazione.

Ma la domanda che tutti si fanno è la seguente: l’iPhone SE 2022 è ancora una scelta sensata nel 2023?

iPhone SE 2022: pregi e difetti

L’iPhone SE 2022 ha mantenuto il design dell’iPhone 8, una scelta che ha mantenuto la linea SE ancorata al 2017. Con un corpo sottile e leggero, l’iPhone SE 2022 è una soluzione ideale per coloro che preferiscono un design più compatto rispetto ai modelli più recenti​.

Il cuore del dispositivo è il chip A15 Bionic, lo stesso che troviamo nella serie iPhone 13, quindi molto potente e in grado di gestire alla grande tutte le operazioni quotidiane. Nonostante le dimensioni ridotte del dispositivo, il chip offre una potenza di calcolo impressionante, adatta a qualsiasi attività, compreso il mobile gaming con titoli come Call of Duty e PUBG​​.

Anche se la fotocamera è rimasta la stessa del modello precedente, l’A15 ha migliorato le capacità di elaborazione delle immagini, rendendo il sistema fotografico di questo SE comunque più che sufficiente per scattare foto da caricare sui social.

Detto ciò, ci sono alcune limitazioni. L’iPhone SE 2022 non eredita tutte le funzioni avanzate di iPhone 13 e 14, ma si limita ad offrire un’esperienza d’uso più generalista e forse non adatta a chi vuole essere sempre al passo con le nuove tecnologie e funzionalità introdotte da Apple.

La durata della batteria è di circa 12 ore, un dato degno di nota considerando l’intensa connettività 5G e il potente CPU e più che sufficiente per concludere un’intera giornata di utilizzo più o meno intenso​. Nonostante queste limitazioni, l’iPhone SE 2022 offre molto a un prezzo nettamente inferiore ai modelli più “moderni”.

Oggi su Amazon si trova in offerta intorno ai 550 euro, un prezzo niente male per uno smartphone con a bordo lo stesso SoC dell’ottimo iPhone 13. Consigliamo di acqusitare la variante con 128GB di memoria interna, poiché la versione base da 64GB potrebbe risultare piuttosto limitante per l’archiviazione di foto e video e per scaricare tutte le app di cui si necessita.

Lo compro o non lo compro?

Rispondere a questa domanda non è affatto facile, ma come al solito la risposta è: dipende. È vero, spendendo un po’ di più si potrebbe optare per l’iPhone 13 mini, che offre un design più moderno e un display più grande, luminoso e nitido, oltre che una fotocamera aggiuntiva e il Face ID​.

Ma per gli utenti affezionati agli smartphone molto compatti come iPhone 6/6S, iPhone 7 e iPhone 8, e che trovano più comodo il sensore di impronte TouchID rispetto allo sblocco con il volto, iPhone SE (2022) potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Come al solito, la scelta finale dipende dai bisogni e dalle preferenze individuali di ciascun utente. Molti non lo acquisterebbero, virando su iPhone più moderni e con più funzioni, ma altri affezionati potrebbero trovare in iPhone SE 2022 un feeling e una piacevolezza d’uso migliore, magari perché devono sostituire un iPhone 8 e non vogliono rinunciare a quel design davvero iconico.

