iPhone SE (2020): come nuovo, costa POCHISSIMO (217,99€)

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta davvero eccellente se desiderate un melafonino ma non volete spendere troppo. Stiamo parlando di iPhone SE (2020) che è un telefono pressocché perfetto per un uso quotidiano e standard. Ha dimensioni compatte, esteticamente è un grande classico visto che ha il richiamo al mitico iPhone 8 e dispone di una fotocamera decente per il punta e scatta. Se pensate che può essere vostro a soli 217,99€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto, capirete bene che vi trovate di fronte ad un Best Buy senza sé e senza ma.

Il telefono è ricondizionato, vale a dire che sarà usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito di Amazon; gode della garanzia di un anno e c’è l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, sette giorni su sette (anche nei festivi), dalle 6 a mezzanotte.

iPhone SE (2020): perché comprarlo nel 2022?

Sono tanti i motivi per cui conviene comprare questo modello oggi. In primo luogo perché costa poco. Con soli 217,99€ vi porterete a casa un midrange ancora molto affidabile, compatto e leggero per l’uso quotidiano: WhatsApp, chiamate, messaggi, social network e via dicendo. Certo, se siete dei content creator o cercate prestazioni fulminee, vi conviene orientarvi su altro, ma si spenderà anche molto, molto di più.

Qui vi trovate un gadget eccellente per tante cose, leggerissimo che in tasca quasi ve lo dimenticherete. Arriva in tre colorazioni: white, black e Product (RED), quest’ultima in super sconto su Amazon.

Noi continuiamo a preferirlo a tante alternative Android, anche perché, se avete un’ecosistema di Apple, non potete non avere un iPhone. L’integrazione fra dispositivi è unica; basti pensare a AirDrop o a funzionalità simili.

Fateci un pensierino perché può essere un buon affare anche se siete dei programmatori e testate le beta in anticipo.

