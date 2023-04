iPhone, questa feature di iOS 16.4 migliorerà la qualità delle chiamate

Nel corso del mese di marzo abbiamo visto le novità introdotte da iOS 16.4 sugli iPhone compatibili e, data la distribuzione dell’aggiornamento avvenuta la settimana scorsa, finalmente possiamo analizzare alcune di esse sul campo, all’atto pratico. Una delle funzionalità che ha colpito particolarmente l’utenza è l’isolamento vocale, uno strumento concepito per migliorare sensibilmente la qualità delle chiamate cellulari.

Come funziona l’isolamento vocale di iOS 16.4

Questa feature esiste in realtà già da tempo, ma esclusivamente per le chiamate VoIP (Voice over Internet Protocol) effettuate tramite WhatsApp. Una volta attestato il suo corretto funzionamento, la Mela ha optato per rendere “Voice Isolation” un’opzione disponibile anche per le chiamate effettuate su iPhone tramite la connessione tradizionale alle antenne dei provider.

L’ultimo aggiornamento software, pertanto, consentirà a chiunque si trovi in possesso di un iPhone SE (2020) o modello più recente di bloccare il rumore ambientale durante le chiamate per dare massima priorità alla voce.

Per attivare la funzionalità bisogna anzitutto ricevere la chiamata, e non recarsi in anticipo nelle Impostazioni del proprio iPhone. Mentre la chiamata ha corso, infatti, bisogna effettuare uno semplice scorrimento verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo, accedendo al Centro di Controllo del dispositivo mobile.

A questo punto, bisogna toccare la piccola icona del microfono e selezionare la voce “Isolamento vocale”. Una volta attivata, la funzione resterà attiva per tutte le chiamate; ergo, non sarà più necessario seguire questa procedura, a meno che non si desideri disattivare l’opzione.

Insomma, non vi resta che provarla con mano e scoprire la sua efficacia!