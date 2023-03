iPhone, tutte le novità in arrivo con iOS 16.4

Considerato che gli iPhone dominano il mercato della telefonia, saranno molti gli utenti italiani in attesa del rilascio di iOS 16.4, la prossima iterazione del sistema operativo per gli smartphone della Mela. Andiamo quindi alla scoperta delle novità in arrivo la prossima settimana, quando l’update arriverà al pubblico.

Tutte le funzionalità in arrivo su iPhone con iOS 16.4

Il prossimo aggiornamento porterà una lunga serie di novità intriganti, ma quando arriverà esattamente? Stando alla prassi del gigante di Cupertino, iOS 16.4 dovrebbe approdare sugli iPhone compatibili giovedì prossimo, a meno che la società statunitense non intenda farlo slittare di una settimana con il rilascio di un’ulteriore build Candidate.

La prima novità in arrivo riguarda le notifiche push Web per Safari, in lavorazione da diverso tempo e concepita per offrire agli utenti più opzioni per interagire con i siti web salvati come app.

Altra feature intrigante riguarda la possibilità di aggiungere siti Web e app Web alla schermata Home del proprio iPhone tramite browser di terze parti come Google Chrome. Gli utenti potranno personalizzare l’esperienza d’uso integrando Focus e badge per app Web.

Continuiamo la rassegna con una novità importante per la gestione degli aggiornamenti: Apple sta semplificando il download e l’installazione delle versioni beta di iOS e iPadPOS sui loro iPhone e iPad, in maniera tale che gli sviluppatori registrati possano ricevere direttamente le versioni beta più recenti tramite “Aggiornamento Software” anziché mediante il download del profilo di configurazione compatibile dal Centro per sviluppatori.

Una novità minore di iOS 16.4 per iPhone, dedicata agli amanti dei libri, è la nuova animazione che gira pagina su Apple Books, con opzioni extra nella sezione Temi. Sempre sul fronte user experience ed estetica, iOS 16.4 aggiungerà nuovi emoji al mix (tra cui un cavallo grigio, un ventaglio e un merlo) e modificherà l’interfaccia dei Podcast.

Infine, Apple reintrodurrà l’architettura HomeKit, nuove scorciatoie per controllare Stage Manager e altre feature del sistema; e, probabilmente, vedremo l’arrivo della nuova app Apple Watch Classical. Naturalmente, non mancheranno bug fix per i problemi tecnici identificati in passato e per migliorare la stabilità del sistema.