iPhone 14 Max: ci sarà un nuovo display

iPhone 14 Max potrebbe avere un display a 120Hz grazie a LG. Ecco cosa è emerso in queste ore. A settembre, sono trapelate per la prima volta diversi rumor secondo cui Apple avrebbe sostituito la variante Mini della prossima gamma di iDevice con la versione Max avente uno schermo più grande. Secondo quanto riferito, tale mossa sembra essre dovuta alle scarse vendite dell'iPhone 12 Mini rispetto alle sue iterazioni con display maggiorato.

iPhone 14 Max: una scelta saggia?

Ulteriori informazioni su questo presunto imminente iPhone 14 Max sono emerse all'inizio di questo mese, suggerendo che il telefono probabilmente avrebbe presentato un display LTPS a 60Hz poiché Samsung è l'unico fornitore della mela di schermi LTPO a 120Hz. Tuttavia, i recenti sviluppi del settore suggeriscono che potrebbe non essere più così.

Secondo un rapporto di PhoneArena, l'OEM di Cupertino ha finalmente abbastanza spazio per dotare le sue varianti di iPhone 14 Max di uno schermo LTPO a 120Hz. La notizia arriva giorni dopo che LG è riuscita a produrre pannelli di visualizzazione LTPO a 120Hz e ad assicurarsi un ordine considerevole da parte di Tim Cook per lo stesso. Apple, in passato, ha dovuto acquistare i suoi display a 120Hz esclusivamente da Samsung, dando al gigante tecnologico coreano un monopolio in materia.

Con l'ingresso di LG nella catena di fornitura di display per iPhone, il monopolio della rivale coreana è effettivamente perso, dando all'azienda con sede a Cupertino un po' di margine di manovra per le trattative.

Quindi cosa possiamo aspettarci dall'iPhone 14 Max?

Secondo i rapporti precedenti, l'iPhone 14 Max (da non confondere con l'iPhone 14 Pro Max) sostituirà il 14 Mini e sarà dotato di un grande display LTPO da 6,7 ​​pollici a 120Hz. Il display avrà le stesse dimensioni del 14 Pro Max. Tuttavia, sarà un'alternativa più “economica” e, quindi, mancheranno molte funzionalità offerte nelle varianti premium.