Qual è il prodotto di Apple che attendete nel 2022?

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nel 2022 vedremo i primi modelli di iPhone 14 Pro con display perforato, i MacBook Air ridisegnati e colorati con chip M2 e molti altri gadget frizzanti ed eccitanti di Apple. Siete pronti?

Apple: iPhone 14, AirPods Pro 2 e non solo

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha ribadito le sue aspettative per i nuovi prodotti di Apple per il 2022, tra cui la serie iPhone 14, un MacBook Air riprogettato con un chip M2, un iPad Pro con ricarica wireless e altro ancora.

Gurman ha affermato che alcuni modelli di iPhone 14 che verranno lanciati entro la fine dell'anno presenteranno un design del display perforato, come abbiamo sentito da altre fonti come l'analista Ming-Chi Kuo. Un design perforato significa che vedremo un pannello con solo un piccolo ritaglio circolare per la fotocamera anteriore, come si vede su alcuni smartphone Android. Questo design comporterebbe la rimozione del notch e il sistema Face ID verrà probabilmente spostato sotto il display.

Non di meno, l'OEM di Cupertino starebbe pianificando un MacBook Air riprogettato alimentato da un nuovo chip M2 che sarà “marginalmente più veloce” del chip M1, secondo Gurman. Si aspetta che il chip M2 disponga di una CPU a 8 core come il chip M1 con una GPU a 9 o 10 core, il che sarebbe un aggiornamento rispetto alle opzioni GPU a 7 o 8 core per l'attuale MacBook Air.

Gurman prevede anche che quest'anno verrà lanciata una versione con SoC Apple Silicon più piccola del desktop tower Mac Pro con una CPU fino a 40 core e una GPU a 128 core, insieme ad un nuovo Mac Mini e un nuovo iMac Pro più grande. Il 2022 dovrebbe essere l'anno in cui Apple completerà la transizione dai processori Intel ai propri chip progettati su misura per Mac, poiché in precedenza, aveva affermato che il passaggio avrebbe richiesto circa due anni per essere completato .

Uno dei più grandi prodotti di sempre del 2022 sarà il visore AR/VR di cui si parla da tempo, che Gurman ha detto che potrebbe essere annunciato alla WWDC 2022, ma ha avvertito che il periodo di debutto per il prodotto è stato posticipato più volte in passato.

Apple prevede inoltre di rilasciare un nuovo iPhone SE con 5G, un iPad Pro con supporto per la ricarica wireless, una versione RUGGED dell'Apple Watch e molto altro ancora.

Qual è il gadget che aspettate con più impazienza?