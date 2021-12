I prossimi iPhone avranno la ricarica inversa?

Apple vuole realizzare un iPhone in grado di caricare altri dispositivi attraverso il vetro dello schermo. I futuri modelli di iPhone potrebbero non solo consentire la ricarica wireless di altri dispositivi, ma essere in grado di farlo attraverso il display anteriore, anziché solo dal retro del device.

Come funziona la “reverse charging” di Apple?

In precedenza, l'idea di caricare in modalità wireless un dispositivo con un altro sembrava funzionare sempre allo stesso modo. DI fatto, con le soluzioni Android, basta girare lo smartphone “a testa in giù” e pooggiare un altro terminale al di sopra.

E questo potrebbe far rompere il display; non di meno, bisogna stare attento a posizionare il secondo dispositivo in modo che non sia incastrato troppo in alto vicino la protuberanza della fotocamera dell'iPhone.

Ora, tuttavia, sembra che Apple abbia molta più fiducia nella forza dei suoi display. Secondo quanto si osserva da una domanda di brevetto appena rivelata, si scopre che ha intenzione di sviluppare una “ricarica inversa” molto particolare.

La “ricarica wireless tramite display” si occupa di rendere lo schermo il punto di ricarica.

La domanda di brevetto di Apple è specifica su alcune parti dell'idea, ma meno su altre:

Un dispositivo elettronico personale (ad esempio un tablet) può essere configurato per caricare in modalità wireless un accessorio (ad esempio uno stilo) attraverso un display del dispositivo. Almeno una parte della superficie del display può essere trasparente per facilitare la visualizzazione del display.

Nel momento della ricarica, il flagship non potrebbe essere utilizzato tradizionalmente. Poco pratico, insomma. Tuttavia, i dati suggeriscono che ciò che viene proposto è più un pannello ibrido. Una sezione dello schermo potrebbe essere abilitata per la ricarica wireless e l'altra area potrebbe – semplicemente – non visualizzare nulla.

Una configurazione simile può includere un tablet o uno smartphone configurato per consentire la ricarica wireless di uno stilo o di un altro accessorio su un lato del dispositivo elettronico personale. Ad esempio, attraverso un display del dispositivo elettronico personale.

Essere in grado di appoggiare la vostra Apple Pencil su un bordo dello schermo del vostro iPad o iPhone e farla ricaricare automaticamente, in modalità wireless, è una possibilità interessante.