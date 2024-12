iPhone 17: questa caratteristica non sarà più un'esclusiva dei modelli Pro

Apple ha svelato al pubblico la serie degli iPhone 16 mantenendo a bordo dei modelli base un display da 60 Hz: una scelta che ha destato non poche perplessità.

Nonostante il mercato offra smartphone economici, anche a meno di 200 euro, con frequenze di aggiornamento pari a 90 Hz, Apple continua a privare gli iPhone standard di alcune innovazioni che non dovrebbero essere nemmeno più considerate tali: una strategia che solleva diversi interrogativi, specie considerando il prezzo di partenza di queste unità.

Tuttavia, nel 2025, potrebbe esserci una svolta in arrivo con la serie degli iPhone 17: stando alle recenti indiscrezioni, sia l’iPhone 17 che il 17 Plus potrebbero finalmente adottare un display ad alta frequenza di aggiornamento.

iPhone 17: display a 120 Hz per tutti i modelli?

Secondo le informazioni condivise da Digital Chat Station, i prossimi iPhone 17 integreranno la tecnologia ProMotion anche sui modelli base. Questo permetterà di ottenere una frequenza di aggiornamento adattiva che varia tra 1 Hz e 120 Hz, migliorando sensibilmente l’esperienza visiva.

In caso di conferma, tutti gli iPhone del 2025 potrebbero finalmente offrire display con una frequenza di aggiornamento più elevata. Tuttavia, resta da capire se i modelli vanilla potranno concretamente raggiungere i 120 Hz o se Apple deciderà di porre un limite di 90 Hz che, pur essendo un notevole passo avanti rispetto ai 60 Hz attuali, andrebbero comunque a collocarsi al di sotto dei 120 Hz garantiti dalla concorrenza (e dalle varianti Pro).

Parallelamente, si rincorrono voci su un possibile nuovo modello denominato iPhone 17 Air. Questo dispositivo, attualmente in fase di sviluppo, dovrebbe distinguersi per uno spessore incredibilmente ridotto, tra i 5 ed i 6 millimetri. Anche Samsung starebbe lavorando ad una variante del Galaxy S25 per competere con questa unità.

Nonostante manchino ancora dettagli concreti su specifiche tecniche e data di lancio, la curiosità per i nuovi iPhone 17, che dovrebbero arrivare nel mese di settembre, si fa sempre più accentuata.