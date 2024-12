iPhone 17 Pro Max: Apple non è affatto pronta per questo stravolgimento

I primi rumor sull’iPhone 17 Pro Max di Apple stanno già facendo discutere, soprattutto per quanto riguarda il design delle fotocamere posteriori.

I render diffusi da un canale YouTube russo mostrano un cambiamento significativo, con una barra orizzontale simile a quella introdotta da Google fin dalla serie dei Pixel 6. Tuttavia, questa rappresentazione non sarebbe affatto accurata.

Nessun restyling in vista per iPhone 17 Pro Max

Un leaker su Weibo, noto come Instant Digital, ha infatti smorzato l’entusiasmo, affermando che Apple non adotterà una soluzione così tanto diversa per gli iPhone 17 Pro e Pro Max in arrivo nel 2025. Gli obiettivi della fotocamera dovrebbero continuare a seguire la classica disposizione triangolare, come sulle unità precedenti.

Inoltre, il leaker ha smentito le voci secondo cui Apple avrebbe in programma di ridurre l’uso del titanio lungo i bordi dei modelli Pro, sostituendolo con l’alluminio. Tale scelta, secondo Instant Digital, difficilmente potrebbe essere considerata un miglioramento. Lo stesso discorso vale per le speculazioni che vedono l’alluminio sostituire parte del vetro nei pannelli posteriori: anche queste ipotesi appaiono poco plausibili.

Negli scorsi giorni è poi trapelata un’altra immagine molto simile che, tuttavia, mostrerebbe la struttura posteriore dell’iPhone 17 Air: il nuovo design potrebbe in realtà riguardare questa versione? Pur mancando opportune smentite a riguardo, l’indiscrezione ha poco senso riflettendo sull’unico sensore fotografico principale con cui lo smartphone in questione arriverebbe sul mercato.

Se le affermazioni del leaker si rivelassero corrette, l’iPhone 17 Pro e Pro Max manterrebbero un’estetica quasi identica ai modelli dell’attuale serie 16, senza stravolgimenti in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta (e senza strizzare l’occhio ai Pixel di Google). Un approccio conservativo che, nel caso di Apple, non stupirebbe affatto. Ma sognare è lecito: gli utenti sperano che, magari, le novità più inaspettate arrivino proprio con il misterioso iPhone 17 Air, il cui obiettivo sarà proprio quello di distinguersi visivamente rispetto alle altre unità (magari non con un’insensata barra orizzontale).