iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max: un leak svela le dimensioni

Dopo l’anticipazione sulle cornici più sottili mai viste, l’attendibile leaker Ice Universe ha svelato quelle che saranno le dimensioni dei nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Rispetto ad iPhone 15, i nuovi iPhone pronti al debutto quest’autunno saranno più grandi.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno più grandi

Queste le dimensioni dei nuovi iPhone comparate con quelle degli ultimi modelli Pro:

iPhone 16 Pro

Spessore: 8,25 mm

Altezza: 149,6 mm

Larghezza: 71,45 mm

Display: 6,3″ (153,31 mm)

Cornice: 1,2 mm

Peso: 194 grammi

iPhone 15 Pro

Spessore: 8,25 mm

Altezza: 146,6 mm

Larghezza: 70,60 mm

Display: 6,1″ (155,38 mm)

Cornice: 1,71 mm

Peso: 187 grammi

iPhone 16 Pro Max

Spessore: 8,26 mm

Altezza: 163 mm

Larghezza: 77,58 mm

Display: 6,9″ (174,06 mm)

Cornice: 1,15 mm

Peso: 225 grammi

iPhone 15 Pro Max

Spessore: 8,25 mm

Altezza: 159,9 mm

Larghezza: 76,70 mm

Display: 6,7″ (169,98 mm)

Cornice: 1,55 mm

Peso: 221 grammi

Dal confronto qui sopra emergono in particolare due dati: l’eccellente lavoro sulle cornici, che si riducono fino a 1,15 mm sul modello Pro Max rispetto alla misura di 1,55 mm dell’iPhone 15 Pro Max (26% in meno in un anno, fino al 30% in meno sul modello più piccolo, un passo in avanti importante anche rispetto al competitor Galaxy S24 Ultra che presenta una cornice pari a 1,5 mm), e le dimensioni maggiori del display: su iPhone 16 Pro si passa da 6,1″ a 6,3″, mentre su iPhone 16 Pro Max il passaggio è da 6,7″ a 6,9″. A farne le conseguenze maggiori sono la larghezza, che aumenta di circa un millimetro in entrambi i modelli, e il peso: + 7 grammi per il 16 Pro e + 4 grammi per il 16 Pro Max.

Ma le dimensioni non saranno l’unica novità eclatante dei nuovi iPhone, che con il lancio di iOS 18 farà esordire una IA completamente rivoluzionata (lasciando indietro la quasi totalità dei modelli prodotti quest’anno), rispondendo così ai diretti rivali Samsung e Google.