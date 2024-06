iOS 18: questi iPhone non supporteranno le nuove funzionalità IA

Manca meno di una settimana alla WWDC 2024, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, e più fonti autorevoli – su tutte Mark Gurman di Bloomberg – confermano che Apple si concentrerà in particolare sulle novità riguardanti i sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac.

In ambito mobile i riflettori saranno tutti accesi su iOS 18: la nuova versione dovrebbe infatti portare in dote un’autentica rivoluzione dell’IA, con l’assistente virtuale Siri a trarne i benefici maggiori. Allo stesso tempo però, la maggior parte delle nuova funzionalità IA saranno compatibili con un numero ristretto di iPhone.

L’IA di iOS 18 sarà indigesta a quasi tutti gli iPhone di oggi

Con un post pubblicato su X, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha rivelato che la maggior parte delle funzionalità AI del nuovo iOS richiederanno un iPhone 15 Pro o un modello successivo. Per tutti gli altri iPhone, invece, la tanto attesa rivoluzione dell’intelligenza artificiale sarà molto più contenuta.

Escludendo dunque iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, la lista di iPhone che non supporteranno le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale di iOS 18 è composta dai seguenti modelli:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone SE (terza generazione)

Anche per questo motivo, Gurman ha aggiunto come in casa Apple confidino nelle nuove funzioni IA per incentivare il passaggio ai nuovi dispositivi pienamente compatibili (al momento iPhone 15 e iPhone 15 Pro). La strategia della casa di Cupertino funzionerà?

In attesa di scoprirlo, in questo articolo trovate un piccolo assaggio della prossima evoluzione di Siri.