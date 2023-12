iPhone 16 Pro: ci sarà un pulsante dedicato all'acquisizione dei video

Curiosa notizia quella che abbiamo appreso poche ore fa; il nuovo melafonino di punta di Apple, iPhone 16 Pro, potrebbe ricevere un nuovo pulsante aggiuntivo sul frame laterale volto alla registrazione immediata dei video.

Come molti di voi sapranno, è evidente che l’azienda di Cupertino miri a rendere i device premium della line-up “Pro” devi veri cameraphone di alto profilo in grado di sostituire – per certi versi – le cineprese tradizionali. Con i modelli del 2024 infatti, si dice che arriverà un tasto chiamato “Capture” sul frame laterale del gadget che servirà – probabilmente, ma non è sicuro – per girare clip in maniera celere e immediata.

iPhone 16 Pro: cosa sappiamo del tasto “Capture”?

In queste ore i rumors relativi ai dispositivi del prossimo futuro della mela stanno emergendo con prepotenza; il merito è da attribuire al giornalista di Bloomberg Mark Gurman che ha riportato questi dati nella sua ultima edizione della newsletter “Power On”. Stando a quanto afferma l’insider infatti, il pulsante servirà proprio per registrare video. Si dovrebbe trovare nella parte in basso a destra dell’iPhone e potrebbe sostituire il tasto virtuale relativo all’antenna mmWave (presente solo nei modelli statunitensi di Device). Noi non abbiamo questa antenna perché non godiamo ancora delle reti 5G mmWave.

Ovviamente il tastino di acquisizione potrebbe essere capacitivo e potrebbe godere del feedback tattile in grado di riconoscere la pressione. Al contrario, non sarà un tasto dotato di un sistema meccanico. Pare che a seconda dei livelli di pressione applicata si potrebbe aprire l’app fotocamera per una foto o per un video, ma questa è una mera speculazione non basata su fatti concreti. Qualcuno invece suggerisce che il tasto “Capture” sarà presene su tutta la line-up e servirà per registrare video spaziali per il Vision Pro.

Ad oggi solo iPhone 15 Pro e Pro Max possono girare clip spaziali sfruttando le lenti wide e ultrawide dei gadget, in simultanea: la feature è arrivata con iOS 17.2 pochi giorni fa. A proposito, se volete il modello da 6,1″ della gamma premium del 2023, vi segnaliamo che è in sconto su Amazon a 1169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.