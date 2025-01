iPhone 16 Plus: perché è il modello da scegliere (secondo noi)

iPhone 16 Plus è il modello che in tanti, erroneamente a nostro avviso, hanno “snobbato” o trattato con sufficienza, più attratti dal modello base per le sue dimensioni contenute oppure dal Pro o Pro Max per le caratteristiche tecniche avanzate (soprattutto dal punto di vista fotografico). A nostro avviso, invece, è probabilmente il modello più interessante della nuova lineup di Apple, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni, praticità d’uso e prezzo. In redazione abbiamo potuto provare iPhone 16 e iPhone 16 Pro ma entrambi i modelli, seppur eccellenti, non hanno secondo noi l’attrattiva di iPhone 16 Plus che, grazie ad Apple, stiamo provando come smartphone principale da diverse settimane. In questo articolo esploreremo i motivi principali per cui l’iPhone 16 Plus, secondo noi, è la scelta ideale per molti utenti.

Display ampio e luminoso

Il motivo più importante per scegliere l’iPhone 16 Plus è il suo display. Con uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici, questo dispositivo offre un’esperienza visiva eccezionale senza compromettere la maneggevolezza. La risoluzione di 2796×1290 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia OLED assicura colori vivaci e neri profondi.

Una delle caratteristiche più interessanti del display è la sua luminosità. L’iPhone 16 Plus può raggiungere un picco di luminosità di 2.000 nit, garantendo un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Allo stesso tempo, la capacità di ridurre la luminosità fino a 1 nit lo rende ideale per l’uso in ambienti bui, riducendo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni notturne.

Altro punto a favore di questo schermo è la sua notevole resistenza agli urti, ulteriormente migliorata grazie alla seconda generazione del vetro Ceramic Shield, che secondo Apple è il 50% più resistente rispetto alla prima generazione introdotta con la serie iPhone 12. Questo significa una maggiore protezione contro graffi e cadute accidentali, aumentando la longevità del dispositivo.

Abbiamo trovato perfetto lo schermo di iPhone 16 Plus, con le sue dimensioni generose, per tanti utilizzi ludici e per migliorare la nostra produttività:

Guardare video e film

Sfogliare foto e immagini

Leggere e-book

Più spazio per visualizzare contenuti e informazioni contemporaneamente

Migliore leggibilità dei testi senza dover zoomare

Inoltre chi è abituato a degli smartphone Android (come il sottoscritto), sempre con dimensioni dei display molto generose, non potrà che apprezzare l’ampiezza di questo schermo.

Batteria ed autonomia

Altro motivo importante per scegliere iPhone 16 Plus è la sua eccezionale autonomia. Grazie a una batteria più capiente da 4325 mAh, questo modello offre fino a 27 ore di riproduzione video. Questo rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle generazioni precedenti e soprattutto rispetto ad iPhone 16 base e rende l’iPhone 16 Plus ideale per chi utilizza intensamente lo smartphone durante la giornata.

Apple ha anche ottimizzato il consumo energetico grazie al nuovo chip A18 e a iOS 18, permettendo di sfruttare al massimo la capacità della batteria. Insomma iPhone 16 Plus è sicuramente un eccellente battery phone, senza dubbio il modello migliore da scegliere anche rispetto a iPhone 16 Pro Max che, sebbene abbia una batteria di poco più grande (4,685mAh), consuma di più.

Il miglior rapporto qualità-prezzo

Il 16 Plus offre molti dei vantaggi del Pro Max (come lo schermo ampio e la lunga autonomia) ad un prezzo più contenuto, rappresentando un ottimo compromesso tra funzionalità e costo. Intendiamoci, non stiamo dicendo che si tratti di uno smartphone economico, ma il rapporto qualità prezzo è veramente buono per un telefono top di gamma targato Apple. Considerando anche i piani rateali sul sito Apple, lo si può acquistare con una piccola rata di 47€ al mese per la versione da 128GB oppure di 52,45€ per quella da 256GB.

Colorazioni “sexy” e personali

L’ultimo motivo per scegliere l’iPhone 16 Plus risiede, a nostro avviso, nelle sue colorazioni. Può sembrare una caratteristica inutile o di poco conto, ma non lo è. Chi sceglie un iPhone lo fa anche perché è un oggetto bello e attraente. Con le colorazioni Apple quest’anno ha fatto un lavoro incredibile e, a nostro avviso, la variante Blu Oltremare è veramente bellissima. Rispetto ad iPhone 16 Pro e Pro Max non c’è partita, iPhone 16 Plus (che condivide le colorazioni con il fratellino iPhone 16 base) è uno degli smartphone più belli e affascinanti da tenere in mano. Le nuove opzioni di colore, Nero, Bianco, Rosa, Verde Acqua e il già citato Blu Oltremare, permettono di scegliere un dispositivo che rifletta il proprio stile personale.

Conclusioni

Non abbiamo dubbi: dopo averlo usato per tante settimane non possiamo che confermare come iPhone 16 Plus sia, a nostro avviso, il modello da scegliere tra tutta la lineup di Apple per chi cerca un dispositivo potente, versatile, duraturo, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo ed esteticamente molto bello.