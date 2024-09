iPhone 16 non stupirà: Samsung offre queste funzioni da anni

I nuovi iPhone 16 di Apple sono in arrivo e si prevedono diverse novità anche per quanto riguarda l’ambito della fotocamera.

Le funzioni di cui andremo a parlare non sono presenti su nessuno degli attuali iPhone, ma alcune di queste si possono già trovare su dispositivi Samsung rilasciati ben quattro anni fa.

iPhone 16: queste novità non sono “vere novità”

Un rapporto di 9To5Mac suggerisce che gli iPhone 16 Pro e Pro Max saranno in grado di registrare video in 4K a 120 fps. Attualmente, solo il Samsung Galaxy S24 Ultra supporta un simile frame rate ad una risoluzione così alta. La maggior parte degli altri top di gamma offre i 120 fps scalando a 1080p.

Ma c’è dell’altro: tutti i modelli di iPhone 16 potrebbero includere la registrazione di video in 8K. Sebbene Apple stia ancora testando questa funzionalità, non è certo che sarà disponibile con le unità in uscita. Dal 2020, Samsung ha già introdotto la registrazione di video in 8K su tutti i principali smartphone Galaxy S, mentre Apple continua a tergiversare da questo punto di vista. Tuttavia, il gigante di Cupertino potrebbe avere un vantaggio relativo al numero di sensori capaci di supportare l’8K.

Un’altra possibile novità riguarda l’introduzione di un pulsante dedicato alla fotocamera, ma il vero spartiacque sarà l’intelligenza artificiale, che la società chiama appunto Apple Intelligence, in risposta a Galaxy AI di Samsung. Tuttavia, anche in merito a questo aspetto, gli iPhone 16 potrebbero deludere le aspettative.