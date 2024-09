Evento Apple iPhone 16: come seguirlo in diretta streaming

La lunga attesa sta per giungere al termine perché oggi è il grande giorno in cui Apple svelerà il mondo iPhone 16: la nuova linea di smartphone la cui grossa novità sarà l’integrazione con Apple Intelligence, di cui si è parlato molto nei mesi scorsi.

L’evento si terrà questa sera alle 19 ora italiana in diretta e in presenza a Cupertino e potrai seguirlo in streaming su Apple.com, nell’app Apple TV o, se preferisci, anche su YouTube tramite il player qui sotto.

Evento Apple con iPhone 16 e non solo: cosa aspettarsi?

Cerchiamo di vedere un po’ cosa aspettarci da stasera dividendo l’evento in vari argomenti.

iPhone 16 e Apple Intelligence

Il pezzo forte sarà naturalmente rappresentato da iPhone 16 che lavorerà con le nuove funzioni di intelligenza artificiale alimentate da Apple Intelligence. Questa per funzionare avrà bisogno di processori potenti, quindi seguendo la tendenza degli ultimi due anni possiamo aspettarci l’introduzione di un nuovo chipset ovviamente capace di supportare Apple Intelligence: ad oggi, l’unico in grado di farlo sarebbe A17 Pro di iPhone 15 Pro.

Parlando del telefono in sé, invece, sappiamo che i modelli principali saranno disponibili in nuovi colori con una leggera modifica estetica sulla parte posteriore che dovrebbe aiutare le fotocamere a supportare meglio la registrazione dei video spaziali da riprodurre su Vision Pro.

Una novità importante riguarderebbe invece iPhone 16 Pro che potrebbe finalmente avere le stesse fotocamere del modello Pro Max, quindi con teleobiettivi 5x e una nuova fotocamera ultrawide che garantirà significativi miglioramenti della qualità rispetto al passato.

Altre modifiche dovrebbero arrivare sui pulsanti laterali, con nuove soluzioni sensibili alla pressione per dare maggior spazio di manovra e personalizzazione con l’uso della fotocamera.

Apple Watch 10 (o X) e nuovi AirPods

I nuovi Apple Watch dovrebbero presentarsi con una cassa più sottile rispetto quella della generazione precedente, con un’opzione di schermo da 49mm delle dimensioni di Apple Watch Ultra e un nuovo chipset.

La nuova gamma di cuffie, invece, vedrà il lancio simultaneo di due set di AirPods di fascia bassa e media, allo scopo di accontentare diverse esigenze di spesa e di pubblico. Il design dovrebbe rappresentare un mix tra gli AirPods di terza generazione e il modello Pro. Infine, spazio forse a una nuova versione USB-C degli AirPods Max.