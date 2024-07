iPhone 16: non più ricarica rapida ma addirittura FULMINEA

Non si fermano le indiscrezioni riguardanti la nuova gamma degli iPhone 16 di Apple, che in più occasioni vi abbiamo riportato con nostri precedenti articoli.

Questa volta, ad essere preso in considerazione è l’equipaggiamento tecnico, in particolar modo per quanto concerne la batteria e la velocità di ricarica, che potrebbe essere pari al doppio rispetto a quella disponibile con gli attuali iPhone 15.

Batterie più potenti e veloci su (alcuni?) iPhone 16

Si tratterebbe di un notevole passo in avanti secondo Li Nan, fondatore della community Angry Miao su Weibo, che per primo ha prospettato tale eventualità in relazione agli iPhone 16 di prossimo arrivo. Nello specifico, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max dovrebbero essere equipaggiati con batterie più capienti e dalle rispettive capacità di 3355 mAh e 4676 mAh.

Le attuali velocità di ricarica apprezzabili sugli iPhone 15 variano tra i 20W ed i 27W. In virtù del possibile potenziamento riguardante i due moduli appena citati, è chiaro che mantenere gli stessi standard di velocità della ricarica implicherebbe tempi più elevati per portare a termine l’operazione. Di qui nascerebbe l’esigenza di perfezionare un sistema di ricarica rapida ancora più prestante: secondo lo stesso Li Nan, si arriverebbe a sfiorare i 40W per bilanciare al meglio gli aumenti di capacità delle singole batterie e le tempistiche necessarie perché queste vengano ricaricate.

Ovviamente, non abbiamo nessuna conferma in merito alla tecnologia delle batterie che Apple installerà sui prossimi melafonini e, soprattutto, non è da escludere che questo miglioramento in termini di velocità possa riguardare solo il modello più prestigioso della futura gamma, vale a dire iPhone 16 Pro Max.