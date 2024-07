Stesso chip su tutti gli iPhone 16 e spunta anche un quinto modello

I nuovi iPhone 16 segneranno un punto di rottura rispetto al passato, almeno per quanto riguarda le strategie del colosso di Cupertino. Infatti, analizzando il codice scoperto nel backend di Apple dallo sviluppatore Nicolás Alvarez, l’azienda sarebbe in procinto di lanciare la prossima famiglia di melafonini implementando su ogni unità lo stesso chip della serie A.

Non mancano poi i rispettivi numeri di modello che, anche per gli iPhone 16, seguono la tipica struttura utilizzata da Apple per i suoi dispositivi di punta.

Chi si cela dietro il misterioso quinto iPhone?

All’interno del codice è possibile rintracciare i seguenti identificatori:

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Come si può notare, tutti e cinque cominciano con lo stesso numero, il che lascia presagire l’intenzione di Apple nell’utilizzare lo stesso chip a bordo di ognuno: nello specifico, il 17 fa riferimento al SoC Apple A18. Nel caso degli iPhone 15, che invece montavano l’A16 Bionic sui modelli base e l’A17 Pro sulle versioni Pro, i numeri identificativi erano i seguenti:

iPhone 15 – iPhone 15,4

iPhone 15 Plus – iPhone 15,5

iPhone 15 Pro – iPhone 16,1

iPhone 15 Pro Max – iPhone 16,2

Quindi, nel caso in cui Apple abbia effettivamente mantenuto lo schema di numerazione utilizzato finora, tutti e quattro i nuovi ‌iPhone 16‌ condividerebbero il medesimo processore. Inoltre, è importante notare la presenza di cinque unità nell’elenco: salvo improvvisi colpi di scena, il quinto modello potrebbe essere invece un futuro iPhone SE.