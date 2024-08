iPhone 16, che potenza: ecco la funzionalità sulla quale Apple punta di più

Tutte le versioni di iPhone 16 saranno certamente interessanti. Smartphone potenti e completi, che la mela morsicata ha intenzione di annunciare fra una manciata di giorni. L’evento potrebbe essere previsto per il prossimo 10 settembre, ma ancora non c’è alcuna conferma. Intanto, nuove indiscrezioni raccontano quale potrebbe essere il punto di forza principale dei nuovi smartphone sul quale Apple potrebbe puntare di più per generare molte più vendite rispetto ai modelli precedenti. Certamente, un po’ c’era da aspettarsi quanto emerso, considerando anche le attuali tendenze nel settore della tecnologia e dell’elettronica di consumo

Le informazioni arrivano dal beninformato e affidabile Mark Gurman. Uno dei suoi ultimi post su X rivela che il colosso di Cupertino avrebbe puntato tantissimo su Apple Intelligence, la sua intelligenza artificiale. A lasciare intendere questa decisione sarebbe la programmazione di una serie di training che dovrebbero essere somministrati agli addetti alle vendite del suoi punti vendita fisici.

Nonostante quindi l’intera scheda tecnica dei nuovi melafonini sarà aggiornata e migliorata, incluso il comparto fotografico, sarebbe proprio sull’intelligenza artificiale che il marchio della mela morsicata avrebbe deciso di puntare tutto. Del resto, come anticipato, c’era da aspettarselo, considerando il momento storico e l’evoluzione del settore degli smartphone: Apple non avrebbe più potuto temporeggiare.

Apple is also planning to make Apple Intelligence a key part of the iPhone sales pitch in stores this fall and has started training retail employees on the features.

