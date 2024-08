iPhone 16 e 16 Pro, fotocamere strepitose: emergono nuovi dettagli

I nuovi iPhone 16 e 16 Pro, con relative versioni XL, saranno ufficiali a breve. Continuano a emergere informazioni sulle possibili caratteristiche dei nuovi dispositivi, inclusi alcuni dettagli sulle possibili feature fotografiche dei device. A quanto sembra, le performance delle fotocamere di tutti i modelli potrebbero essere sensibilmente migliorate.

iPhone 16 e 16 Pro: fotocamere d’eccezione

Secondo quanto riportato dai colleghi di Apple Insider, tutti i modelli sarebbero interessati da importanti migliorie. Nello specifico, per quanto riguarda il modello base, il sensore principale dovrebbe rimanere invariato (sempre da 48MP) mentre quello ultragrandangolare potrebbe avere un’apertura maggiore (f/2.2), andando a migliorare di parecchio i risultati in condizioni di scarsa luminosità. Infine, potrebbe arrivare il supporto alla modalità Macro, che per adesso è disponibile unicamente sui modelli di punta.

Per quello che riguarda iPhone 16 Pro, la novità più importante riguarderebbe il supporto allo zoom ottico 5X anche per il modello standard, fino a ora esclusiva dell’edizione Pro Max di iPhone 15. Arriverebbe inoltre anche il supporto alla registrazione video in 3K a 120fps con supporto al Dolby Vision mentre il sensore ultragrandangolare passerebbe a 48MP con supporto al Pixel Binning e con un’apertura da f/2.2, migliorando la resa in scarsa condizione di luce ambientale. Questo upgrade riguarderebbe anche il modello Pro Max, naturalmente. Novità anche per il sensore principale, che passerebbe a un’apertura f/1.78.

Infine, per tutti i 4 modelli potrebbe arrivare un comodo pulsante fisico per scattare fotografie in modo più agevole. Dunque, i nuovi iPhone 16 e 16 Pro potrebbero confermare le celeberrime performance fotografiche che contraddistinguono i melafonini ormai da anni, spingendosi però un paio di gradini più in alto, rispetto alle precedenti generazioni. Ormai manca poco al lancio ufficiale, anche se i dettagli emersi sono sempre di più e fanno ben sperare nell’arrivo di device decisamente interessanti.