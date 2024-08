iPhone 16 Pro e Pro Max spettacolari: 5 novità in arrivo sui melafonini

I nuovi iPhone 16 sono in arrivo a settembre, con ogni probabilità. Dei nuovi modelli di melafonino, anche quest’anno saranno i modelli Pro e Pro Max quelli che attireranno maggiormente l’attenzione. Nello specifico, le due edizioni di punta potrebbero vantare caratteristiche che potrebbero renderli particolarmente interessanti. Ecco le 5 da non sottovalutare.

iPhone 16 Pro e Pro Max: 5 novità super interessanti

Sono diverse le caratteristiche che potrebbero rendere i modelli Pro e Pro Max particolarmente degni di attenzione quest’anno. Le 5 più interessanti, trapelate da leak e quindi tutte da confermare, sono sicuramente queste:

Chi A18 Pro: con il nuovo Neural Engine, sarà in grado di garantire prestazioni migliorate per quanto riguarda l’intelligeza artificiale; pulsante fisico per la fotocamera: utilizzare il bilanciare del volume (il tasto per abbassarlo) potrebbe non servire più per scattare foto. Infatti, in arrivo ci sarebbe un tasto dedicato; display più ampi: il modello Pro passerà dai 6,1″ dell’edizione attuale a 6,3″ mentre il Pro Max si spingerebbe da 6,7″ a 6,9€; Migliorie alla fotocamera: mentre il sensore fotografico grandangolare potrebbe passare da 12MP a 48MP, ad attirare l’attenzione sarebbe l’aggiunta anche sul modello Pro dello zoom ottico 5X; batterie più ampie: l’edizione standard passerebbe a 3577 mAh di batteria mentre la Pro Max a 4467 mAh.

Sono queste le 5 novità che potrebbero portare più utenti a optare per la versione Pro o Pro Max di iPhone 16, ma di certo non sono le uniche caratteristiche in arrivo sui nuovi device. Per esempio, potrebbe essere previste anche nuove colorazioni. Il lancio ufficiale dei melafonini è sempre più vicini, siamo abbastanza sicuri sia previsto per il mese di settembre, ma bisogna attendere che Apple lo confermi ufficialmente, insieme al giorno.